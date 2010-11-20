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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Cибирь - Томь
Cибирь - Томь: обзор матча 20 ноября 2010
Cибирь
20.11.2010, суббота, 14:00
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
0 : 1
Завершен
Томь
52'
А. Дзюба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Томь
Замена
В. Строев
️️️️
Е. Стариков
Красная карточка
Д. Йокич
Замена
И. Шевченко
️️️️
А. Дегтярев
Желтая карточка
В. Шумуликоски
Желтая карточка
А. Антипенко
Замена
И. Нагибин
️️️️
Р. Каньяс
Замена
А. Антипенко
️️️️
Н. Валентич
Замена
К. Ковальчук
️️️️
К. Нам Иль
Желтая карточка
Д. Мичков
ГОЛ! 0:1!
А. Дзюба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
1
Алексей Солосин
ВР
83
Стив
ЛЗ
2
Алексей Аравин
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
5
Величе Шумуликоски
ЦП
88
Рохер Каньяс
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
9
Бартломей Гржелак
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Томь
16
Алексей Поляков
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
37
Джордже Йокич
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
39
Сергей Ковальчук
ЦП
66
Дмитрий Мичков
ЦП
55
Ким Нам Иль
ЦП
33
Валерий Климов
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
87
Евгений Стариков
ЦФ
Cибирь
16
Максим Елисеев
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
19
Александр Антипенко
ЦФ
Томь
35
Сергей Парейко
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
8
Валентин Гапонов
ЦФ
10
Горан Мазнов
ЦФ
4-4-2
1
Солосин
2
Аравин
83
Стив
24
Филипенко
3
Валентич
21
Галиулин
5
Шумуликоски
88
Каньяс
4
Астафьев
11
Дегтярев
9
Гржелак
3-5-2
16
Поляков
35
Гультяев
37
Йокич
30
Кудряшов
33
Климов
39
Ковальчук
66
Мичков
55
Ким Нам Иль
83
Харитонов
87
Стариков
22
Дзюба
88
Каньяс
9
Нагибин
9
Нагибин
88
Каньяс
11
Дегтярев
99
Шевченко
99
Шевченко
11
Дегтярев
3
Валентич
19
Антипенко
19
Антипенко
3
Валентич
87
Стариков
26
Строев
26
Строев
87
Стариков
55
Ким Нам Иль
8
Ковальчук
8
Ковальчук
55
Ким Нам Иль
Остались в запасе
Cибирь
Томь
16
Максим Елисеев
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
52
Евгений Зиновьев
ПП
8
Валентин Гапонов
ЦФ
35
Сергей Парейко
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
10
Горан Мазнов
ЦФ
Остались в запасе
16
Максим Елисеев
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
52
Евгений Зиновьев
ПП
Остались в запасе
8
Валентин Гапонов
ЦФ
35
Сергей Парейко
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
10
Горан Мазнов
ЦФ
Статистика матча Cибирь - Томь
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
О.Целовальников (Астрахань)
С.Барабаш (Ставрополь)
Делегат:
Ю.Вергопуло (Москва)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"НТВ+ Баскетбол" 13:40 (прямая)
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