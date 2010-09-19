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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Локомотив
Томь - Локомотив: обзор матча 19 сентября 2010
Томь
19.09.2010, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Локомотив
44'
Р. Янбаев (АГ)
40'
А. Гатагов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Локомотив
Замена
Г. Джиоев
️️️️
Д. Мичков
+2
+2
Травма
Р. Шишкин
Замена
Д. Траоре
️️️️
Д. Торбинский
Замена
Д. Торбинский
️️️️
Д. Тарасов
Замена
В. Хатаженков
️️️️
С. Ковальчук
Замена
Д. Мацуи
️️️️
С. Скобляков
Замена
Х. Драман
️️️️
А. Алиев
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Р. Янбаев
ГОЛ! 0:1!
А. Гатагов
Пас отдал
Д. Сычев
Желтая карточка
К. Нам Иль
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
35
Сергей Парейко
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
8
Никола Петкович
ЦЗ
37
Джордже Йокич
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
55
Сергей Скобляков
ЛП
66
Дмитрий Мичков
ЦП
55
Ким Нам Иль
ЦП
39
Сергей Ковальчук
ЦП
33
Валерий Климов
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
88
Александр Алиев
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
АП
9
Алан Гатагов
ПП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Томь
16
Алексей Поляков
ВР
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
28
Дайсуке Мацуи
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
10
Горан Мазнов
ЦФ
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
2
Родолфо
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
0
Хамину Драман
ЛП
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
21
Магомед Оздоев
ЦП
15
Драман Траоре
ЦФ
4-5-1
35
Парейко
30
Кудряшов
8
Петкович
37
Йокич
35
Гультяев
55
Скобляков
66
Мичков
55
Ким Нам Иль
39
Ковальчук
33
Климов
22
Дзюба
4-1-3-1-1
1
Гилерме
49
Шишкин
4
Дюрица
25
Баша
55
Янбаев
23
Тарасов
9
Гатагов
88
Глушаков
88
Алиев
10
Лоськов
0
Сычев
66
Мичков
23
Джиоев
23
Джиоев
66
Мичков
39
Ковальчук
7
Хатаженков
7
Хатаженков
39
Ковальчук
55
Скобляков
28
Мацуи
28
Мацуи
55
Скобляков
88
Алиев
0
Драман
0
Драман
88
Алиев
23
Тарасов
6
Торбинский
6
Торбинский
23
Тарасов
Торбинский
15
Траоре
15
Траоре
Торбинский
Остались в запасе
Томь
Локомотив
16
Алексей Поляков
ВР
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
10
Горан Мазнов
ЦФ
1
Марек Чех
ВР
2
Родолфо
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
Остались в запасе
16
Алексей Поляков
ВР
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
10
Горан Мазнов
ЦФ
Остались в запасе
1
Марек Чех
ВР
2
Родолфо
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
Статистика матча Томь - Локомотив
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Петтай
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
А. Лебедев (Санкт-Петербург)
В. Данченко (Уфа)
Делегат:
В. Башкиров (Московская область)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:40 (прямая)
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