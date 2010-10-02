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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Томь
Ахмат - Томь: обзор матча 02 октября 2010
Ахмат
02.10.2010, суббота, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Томь
21'
Ш. Асильдаров (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Томь
Замена
А. Кацаев
️️️️
Э. Бракамонте
+3
Замена
Тиуи
️️️️
А. Кобенко
Желтая карточка
Д. Смирнов
Замена
Г. Мазнов
️️️️
Д. Мичков
Замена
В. Хатаженков
️️️️
С. Ковальчук
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
Желтая карточка
К. Нам Иль
Замена
С. Скобляков
️️️️
Д. Мацуи
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ш. Асильдаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
33
Дмитрий Ятченко
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
(К)
ЛП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
6
Леван Гвазава
ЦП
19
Эктор Бракамонте
АП
20
Андрей Кобенко
ПП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Томь
35
Сергей Парейко
(К)
ВР
37
Джордже Йокич
ЛЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
8
Никола Петкович
ЦЗ
30
Федор Кудряшов
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
66
Дмитрий Мичков
ЦП
55
Ким Нам Иль
ЦП
39
Сергей Ковальчук
АП
28
Дайсуке Мацуи
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
10
Адлан Кацаев
ПП
17
Хуан Карлос Арсэ
ПП
28
Тиуи
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Томь
16
Алексей Поляков
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
10
Горан Мазнов
ЦФ
4-4-1-1
31
Годзюр
14
Зенге
8
Омельянчук
4
Хаймович
33
Ятченко
13
Лахиялов
25
Эссаме
6
Гвазава
20
Кобенко
19
Бракамонте
9
Асильдаров
4-4-1-1
35
Парейко
30
Кудряшов
24
Смирнов
8
Петкович
37
Йокич
28
Мацуи
66
Мичков
55
Ким Нам Иль
83
Харитонов
39
Ковальчук
22
Дзюба
19
Бракамонте
10
Кацаев
10
Кацаев
19
Бракамонте
20
Кобенко
28
Тиуи
28
Тиуи
20
Кобенко
28
Мацуи
55
Скобляков
55
Скобляков
28
Мацуи
39
Ковальчук
7
Хатаженков
7
Хатаженков
39
Ковальчук
66
Мичков
10
Мазнов
10
Мазнов
66
Мичков
Остались в запасе
Ахмат
Томь
35
Сослан Джанаев
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
17
Хуан Карлос Арсэ
ПП
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
16
Алексей Поляков
ВР
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
17
Хуан Карлос Арсэ
ПП
9
Заур Садаев
ЦФ
Остались в запасе
16
Алексей Поляков
ВР
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Статистика матча Ахмат - Томь
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Альмир Каюмов
(Москва)
Помощники судьи:
В.Волков
А.Кобзев (оба - Москва)
Делегат:
А.Маляров (Москва)
Стадион:
им. С.Билимханова
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