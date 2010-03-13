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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Томь
Ростов - Томь: обзор матча 13 марта 2010
Ростов
13.03.2010, суббота, 17:30
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Томь
64'
С. Корниленко
87'
С. Корниленко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Томь
Замена
Д. Киселев
️️️️
С. Скобляков
ГОЛ! 0:2!
С. Корниленко
Замена
К. Ковальчук
️️️️
Г. Мазнов
Замена
Е. Луценко
️️️️
И. Лебеденко
Замена
А. Сугак
️️️️
С. Иванов
ГОЛ! 0:1!
С. Корниленко
Пас отдал
А. Иванов
Замена
А. Иванов
️️️️
А. Харитонов
Замена
М. Ахметович
️️️️
Д. Акимов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
22
Деян Радич
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
24
Сорин Гионеа
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
2
Тимофей Калачев
ЛП
99
Станислав Иванов
ЦП
8
Александр Гацкан
ЦП
8
Александр Павленко
АП
98
Дмитрий Акимов
(К)
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
Томь
35
Сергей Парейко
(К)
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
37
Джордже Йокич
ЦЗ
24
Дмитрий Смирнов
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
66
Дмитрий Мичков
ЦП
55
Ким Нам Иль
ЦП
10
Горан Мазнов
АП
33
Валерий Климов
ПП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
6
Роман Ленгиел
ЦЗ
8
Александр Черкес
ПЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
8
Алексей Сугак
ЦФ
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Томь
16
Алексей Поляков
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
42
Иван Туев
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
15
Денис Киселев
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
11
Виталий Волков
АП
4-3-1-2
22
Радич
33
Анджелкович
24
Гионеа
88
Григалава
14
Хагуш
2
Калачев
8
Гацкан
99
Иванов
8
Павленко
10
Лебеденко
98
Акимов
4-4-1-1
35
Парейко
24
Смирнов
23
Джиоев
37
Йокич
55
Скобляков
33
Климов
66
Мичков
55
Ким Нам Иль
83
Харитонов
10
Мазнов
12
Корниленко
99
Иванов
8
Сугак
8
Сугак
99
Иванов
98
Акимов
90
Ахметович
90
Ахметович
98
Акимов
10
Лебеденко
48
Луценко
48
Луценко
10
Лебеденко
55
Скобляков
15
Киселев
15
Киселев
55
Скобляков
83
Харитонов
59
Иванов
59
Иванов
83
Харитонов
10
Мазнов
8
Ковальчук
8
Ковальчук
10
Мазнов
Остались в запасе
Ростов
Томь
1
Антон Амельченко
ВР
6
Роман Ленгиел
ЦЗ
8
Александр Черкес
ПЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
Главный тренер
Олег Протасов
42
Иван Туев
ЦЗ
16
Алексей Поляков
ВР
35
Илья Гультяев
ПЗ
11
Виталий Волков
АП
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
6
Роман Ленгиел
ЦЗ
8
Александр Черкес
ПЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
Остались в запасе
42
Иван Туев
ЦЗ
16
Алексей Поляков
ВР
35
Илья Гультяев
ПЗ
11
Виталий Волков
АП
Главный тренер
Олег Протасов
Статистика матча Ростов - Томь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Александр Колобаев
(Москва)
Помощники судьи:
В. Бобык
В. Кулагин (оба - Москва)
Делегат:
Ю. Вергопуло (Москва)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 17:15 (прямая)
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