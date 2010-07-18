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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Анжи
Томь - Анжи: обзор матча 18 июля 2010
Томь
18.07.2010, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
1 : 4
Завершен
Анжи
74'
А. Дзюба
19'
К. Агаларов
45+4'
Н. Жосан (П)
71'
А. Гаджибеков
76'
Д. Цораев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Анжи
+1
Замена
Т. Тимонов
️️️️
Н. Жосан
Замена
️️️️
Д. Цораев
Замена
Г. Илуридзе
️️️️
А. Гаджибеков
ГОЛ! 1:4!
Д. Цораев
ГОЛ! 1:3!
А. Дзюба
Желтая карточка
А. Гаджибеков
ГОЛ! 0:3!
А. Гаджибеков
Пас отдал
Б. Кебе
Желтая карточка
М. Бакаев
Замена
Г. Мазнов
️️️️
С. Скобляков
Замена
Г. Джиоев
️️️️
Д. Смирнов
+4
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Н. Жосан
Желтая карточка
Д. Цораев
Желтая карточка
Н. Жосан
19'
ГОЛ! 0:1!
К. Агаларов
Пас отдал
М. Шукуров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
35
Сергей Парейко
(К)
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
37
Джордже Йокич
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
66
Дмитрий Мичков
ЦП
39
Сергей Ковальчук
ЦП
33
Валерий Климов
ПП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Анжи
31
Илья Абаев
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
13
Расим Тагирбеков
(К)
ЦЗ
3
Митар Пекович
ЦЗ
4
Махир Шукуров
ПЗ
7
Камиль Агаларов
ЛП
88
Михаил Бакаев
ОП
5
Баи-Ибра Кебе
ЦП
23
Николай Жосан
АП
6
Давид Цораев
ПП
3
Али Гаджибеков
ЦФ
Томь
16
Алексей Поляков
ВР
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
4
Василий Янотовский
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
10
Горан Мазнов
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
Анжи
77
Нукри Ревишвили
ВР
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
19
Андрей Стрельцов
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
0
Тодор Тимонов
ЦФ
21
Георгий Илуридзе
ЦФ
4-4-2
35
Парейко
55
Скобляков
24
Смирнов
37
Йокич
35
Гультяев
83
Харитонов
66
Мичков
39
Ковальчук
33
Климов
22
Дзюба
12
Корниленко
4-1-3-1-1
31
Абаев
4
Шукуров
13
Тагирбеков
3
Пекович
16
Квирквелия
88
Бакаев
6
Цораев
5
Кебе
7
Агаларов
23
Жосан
3
Гаджибеков
24
Смирнов
23
Джиоев
23
Джиоев
24
Смирнов
55
Скобляков
10
Мазнов
10
Мазнов
55
Скобляков
23
Жосан
0
Тимонов
0
Тимонов
23
Жосан
3
Гаджибеков
21
Илуридзе
21
Илуридзе
3
Гаджибеков
Остались в запасе
Томь
Анжи
16
Алексей Поляков
ВР
26
Виктор Строев
ПЗ
4
Василий Янотовский
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
77
Нукри Ревишвили
ВР
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
19
Андрей Стрельцов
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
Остались в запасе
16
Алексей Поляков
ВР
26
Виктор Строев
ПЗ
4
Василий Янотовский
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
Остались в запасе
77
Нукри Ревишвили
ВР
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
19
Андрей Стрельцов
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
Статистика матча Томь - Анжи
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
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Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
М. Новокшонов (Ижевск)
А.Лебедев (Санкт-Петербург)
Делегат:
И. Синер (Омск)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 15:45 (прямая)
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