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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Крылья Советов
Томь - Крылья Советов: обзор матча 14 августа 2010
Томь
14.08.2010, суббота, 13:45
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Крылья Советов
54'
Г. Джиоев
62'
Е. Савин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Крылья Советов
Замена
В. Строев
️️️️
Д. Смирнов
Желтая карточка
С. Корниленко
Замена
Г. Мазнов
️️️️
В. Хатаженков
Желтая карточка
В. Климов
Желтая карточка
Д. Смирнов
Желтая карточка
А. Белозеров
Замена
С. Корниленко
️️️️
С. Ковальчук
Желтая карточка
И. Таранов
Вторая желтая
Р. Аджинджал
Замена
И. Таранов
️️️️
Д. Ковба
ГОЛ! 1:1!
Е. Савин
Пас отдал
С. Будылин
Замена
Леилтон
️️️️
О. Иванов
ГОЛ! 1:0!
Г. Джиоев
Желтая карточка
Р. Аджинджал
17'
Желтая карточка
И. Цаллагов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
35
Сергей Парейко
(К)
ВР
35
Илья Гультяев
ЛЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
37
Джордже Йокич
ЦЗ
24
Дмитрий Смирнов
ПЗ
7
Владислав Хатаженков
ЛП
55
Ким Нам Иль
ЦП
66
Дмитрий Мичков
ЦП
39
Сергей Ковальчук
АП
33
Валерий Климов
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Крылья Советов
31
Эдуардо Лобос
ВР
3
Сергей Будылин
ЛЗ
79
Ненад Джорджевич
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
20
Руслан Аджинджал
(К)
ЛП
2
Денис Ковба
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
99
Евгений Савин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Томь
16
Алексей Поляков
ВР
42
Иван Туев
ЦЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
10
Горан Мазнов
ЦФ
87
Евгений Стариков
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Крылья Советов
22
Николай Цыган
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
11
Бранимир Петрович
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
77
Александр Салугин
ЦФ
4-4-1-1
35
Парейко
35
Гультяев
23
Джиоев
37
Йокич
24
Смирнов
7
Хатаженков
55
Ким Нам Иль
66
Мичков
33
Климов
39
Ковальчук
22
Дзюба
3-2-4-1
31
Лобос
79
Джорджевич
63
Белозеров
3
Будылин
2
Ковба
15
Цаллагов
8
Бобер
10
Кузнецов
19
Иванов
20
Аджинджал
99
Савин
24
Смирнов
26
Строев
26
Строев
24
Смирнов
7
Хатаженков
10
Мазнов
10
Мазнов
7
Хатаженков
39
Ковальчук
12
Корниленко
12
Корниленко
39
Ковальчук
19
Иванов
3
Леилтон
3
Леилтон
19
Иванов
2
Ковба
0
Таранов
0
Таранов
2
Ковба
Остались в запасе
Томь
Крылья Советов
42
Иван Туев
ЦЗ
16
Алексей Поляков
ВР
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
87
Евгений Стариков
ЦФ
22
Николай Цыган
ВР
11
Бранимир Петрович
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
42
Иван Туев
ЦЗ
16
Алексей Поляков
ВР
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
87
Евгений Стариков
ЦФ
Остались в запасе
22
Николай Цыган
ВР
11
Бранимир Петрович
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Томь - Крылья Советов
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
М. Новокшонов (Ижевск)
А. Малородов (Саратов)
Делегат:
В. Овчинников (Москва)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:25 (прямая)
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