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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Томь
Крылья Советов - Томь: обзор матча 27 марта 2010
Крылья Советов
27.03.2010, суббота, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
2 : 3
Завершен
Томь
6'
А. Иванов (АГ)
12'
И. Гультяев (АГ)
24'
Д. Мичков (П)
32'
К. Ковальчук
40'
Д. Йокич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Томь
+3
Желтая карточка
С. Парейко
+1
Вторая желтая
К. Нам Иль
Замена
Д. Киселев
️️️️
Г. Мазнов
Замена
Н. Немет
️️️️
А. Харитонов
Замена
И. Стрелков
️️️️
Р. Аджинджал
Желтая карточка
И. Гультяев
Замена
Д. Гриднев
️️️️
И. Цаллагов
Желтая карточка
К. Нам Иль
Желтая карточка
Е. Савин
Замена
О. Самсонов
️️️️
А. Бобер
ГОЛ! 2:3!
Д. Йокич
ГОЛ! 2:2!
К. Ковальчук
Пас отдал
А. Харитонов
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Мичков
Желтая карточка
Р. Аджинджал
17'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
И. Гультяев
12'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Иванов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
22
Николай Цыган
ВР
3
Сергей Будылин
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
63
Александр Белозеров
(К)
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
8
Антон Бобер
ЦП
11
Бранимир Петрович
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
99
Евгений Савин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Томь
35
Сергей Парейко
(К)
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
37
Джордже Йокич
ЦЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
55
Сергей Скобляков
ЛП
55
Ким Нам Иль
ЦП
66
Дмитрий Мичков
ЦП
83
Александр Харитонов
АП
8
Кирилл Ковальчук
ПП
10
Горан Мазнов
ЦФ
Крылья Советов
1
Давид Юрченко
ВР
56
Даниил Гриднев
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
36
Олег Самсонов
ПП
12
Игорь Стрелков
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Томь
16
Алексей Поляков
ВР
42
Иван Туев
ЦЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
15
Денис Киселев
ЦП
39
Сергей Ковальчук
ЦП
11
Виталий Волков
АП
0
Норберт Немет
АП
4-1-2-2-1
22
Цыган
3
Будылин
0
Таранов
63
Белозеров
2
Хозин
15
Цаллагов
20
Аджинджал
8
Бобер
11
Петрович
16
Ставпец
99
Савин
4-4-1-1
35
Парейко
35
Гультяев
37
Йокич
24
Смирнов
59
Иванов
8
Ковальчук
55
Ким Нам Иль
66
Мичков
55
Скобляков
83
Харитонов
10
Мазнов
15
Цаллагов
56
Гриднев
56
Гриднев
15
Цаллагов
8
Бобер
36
Самсонов
36
Самсонов
8
Бобер
20
Аджинджал
12
Стрелков
12
Стрелков
20
Аджинджал
10
Мазнов
15
Киселев
15
Киселев
10
Мазнов
83
Харитонов
0
Немет
0
Немет
83
Харитонов
Остались в запасе
Крылья Советов
Томь
1
Давид Юрченко
ВР
10
Артур Рылов
ПП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
42
Иван Туев
ЦЗ
16
Алексей Поляков
ВР
26
Виктор Строев
ПЗ
39
Сергей Ковальчук
ЦП
11
Виталий Волков
АП
Остались в запасе
1
Давид Юрченко
ВР
10
Артур Рылов
ПП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Остались в запасе
42
Иван Туев
ЦЗ
16
Алексей Поляков
ВР
26
Виктор Строев
ПЗ
39
Сергей Ковальчук
ЦП
11
Виталий Волков
АП
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча Крылья Советов - Томь
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Д. Мосякин
А. Кобзев (оба - Москва)
Делегат:
И. Синер (Омск)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:15 (прямая)
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