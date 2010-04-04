Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Спартак
Томь - Спартак: обзор матча 04 апреля 2010
Томь
04.04.2010, воскресенье, 11:30
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Спартак
8'
С. Корниленко (П)
35'
В. Климов
29'
Веллитон
48'
Ибсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Спартак
Желтая карточка
Алекс
Желтая карточка
С. Ковальчук
Замена
И. Гультяев
️️️️
Д. Смирнов
Травма
Д. Смирнов
Замена
А. Дзюба
️️️️
Ибсон
Замена
К. Ковальчук
️️️️
Г. Мазнов
Желтая карточка
Ари
ГОЛ! 2:2!
Ибсон
ГОЛ! 2:1!
В. Климов
Пас отдал
Д. Йокич
ГОЛ! 1:1!
Веллитон
Пас отдал
С. Паршивлюк
Желтая карточка
Веллитон
Желтая карточка
А. Шешуков
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Корниленко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
35
Сергей Парейко
(К)
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
37
Джордже Йокич
ЦЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
24
Дмитрий Смирнов
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
33
Валерий Климов
ЦП
39
Сергей Ковальчук
ЦП
10
Горан Мазнов
АП
66
Дмитрий Мичков
ПП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Спартак
35
Сослан Джанаев
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
(К)
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
34
Ренат Сабитов
ОП
7
Александр Шешуков
ЦП
80
Ибсон
ЦП
12
Алекс
АП
39
Ари
ЦФ
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Томь
16
Алексей Поляков
ВР
42
Иван Туев
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
15
Денис Киселев
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
0
Норберт Немет
АП
11
Виталий Волков
АП
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
10
Иван Саенко
ЛП
7
Джано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
4-4-1-1
35
Парейко
55
Скобляков
37
Йокич
23
Джиоев
24
Смирнов
83
Харитонов
33
Климов
39
Ковальчук
66
Мичков
10
Мазнов
12
Корниленко
4-1-2-1-2
35
Джанаев
34
Макеев
17
Сухи
25
Йиранек
18
Паршивлюк
34
Сабитов
7
Шешуков
80
Ибсон
12
Алекс
11
Веллитон
39
Ари
24
Смирнов
35
Гультяев
35
Гультяев
24
Смирнов
10
Мазнов
8
Ковальчук
8
Ковальчук
10
Мазнов
80
Ибсон
22
Дзюба
22
Дзюба
80
Ибсон
Остались в запасе
Томь
Спартак
42
Иван Туев
ЦЗ
15
Денис Киселев
ЦП
16
Алексей Поляков
ВР
0
Норберт Немет
АП
11
Виталий Волков
АП
30
Сергей Песьяков
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
10
Иван Саенко
ЛП
7
Джано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
42
Иван Туев
ЦЗ
15
Денис Киселев
ЦП
16
Алексей Поляков
ВР
0
Норберт Немет
АП
11
Виталий Волков
АП
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
10
Иван Саенко
ЛП
7
Джано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Томь - Спартак
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
В. Семенов (Гатчина)
О. Поглазов (Йошкар-Ола)
Делегат:
Ю. Чеботарев (Краснодар)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 11:15 (прямая)
Новости команд
Все
Томь
Спартак
В «Спартаке» определили, кому из игроков команды можно поставить памятник
13:55
4
Широков двумя словами описал очередное удаление Максименко
13:33
Максименко предрекли потерю места в основе «Спартака»
12:49
1
Дасаев хочет вернуться в «Спартак»
09:25
2
Бывший агент Дзюбы рассказал, почему прекратил сотрудничество с футболистом
00:01
5
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Экс-игрок «Томи» утонул в озере
9 июля
1
Экс-футболист «Спартака» закончил карьеру в 38 лет
25 мая
6
РФС через суд взыскивает с закрытой «Томи» 42 миллиона рублей
2025.07.24 19:53
3
Экс-футболист «Томи» угрожал зарезать ножницами чемпиона НБА
2024.02.05 21:46
1
В «Спартаке» определили, кому из игроков команды можно поставить памятник
13:55
4
Широков двумя словами описал очередное удаление Максименко
13:33
Максименко предрекли потерю места в основе «Спартака»
12:49
1
Дасаев хочет вернуться в «Спартак»
09:25
2
Бывший агент Дзюбы рассказал, почему прекратил сотрудничество с футболистом
00:01
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+