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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Динамо
Томь - Динамо: обзор матча 29 августа 2010
Томь
29.08.2010, воскресенье, 13:45
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Динамо
49'
А. Дзюба (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Динамо
Желтая карточка
С. Парейко
+3
Замена
Е. Стариков
️️️️
Д. Мичков
Замена
В. Хатаженков
️️️️
С. Скобляков
Замена
К. Ковальчук
️️️️
С. Ковальчук
Замена
Э. Чеснаускис
️️️️
А. Воронин
Замена
М. Якубко
️️️️
И. Семшов
Замена
Д. Хохлов
️️️️
А. Ропотан
Желтая карточка
А. Воронин
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Дзюба
Желтая карточка
Т. Дуймович
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
35
Сергей Парейко
(К)
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
55
Сергей Скобляков
ЛП
66
Дмитрий Мичков
ОП
55
Ким Нам Иль
ЦП
39
Сергей Ковальчук
ЦП
33
Валерий Климов
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
20
Игорь Семшов
(К)
ЛП
19
Адриан Ропотан
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
0
Андрей Воронин
АП
19
Александр Самедов
ПП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Томь
16
Алексей Поляков
ВР
42
Иван Туев
ЦЗ
8
Никола Петкович
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
10
Горан Мазнов
ЦФ
87
Евгений Стариков
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
25
Дмитрий Хохлов
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
26
Мартин Якубко
ЦФ
4-1-4-1
35
Парейко
30
Кудряшов
23
Джиоев
24
Смирнов
35
Гультяев
66
Мичков
55
Скобляков
55
Ким Нам Иль
39
Ковальчук
33
Климов
22
Дзюба
4-4-1-1
30
Габулов
26
Уилкшир
8
Колодин
24
Епуряну
32
Ломич
19
Самедов
19
Ропотан
19
Дуймович
20
Семшов
0
Воронин
22
Кураньи
55
Скобляков
7
Хатаженков
7
Хатаженков
55
Скобляков
39
Ковальчук
8
Ковальчук
8
Ковальчук
39
Ковальчук
66
Мичков
87
Стариков
87
Стариков
66
Мичков
0
Воронин
88
Чеснаускис
88
Чеснаускис
0
Воронин
19
Ропотан
25
Хохлов
25
Хохлов
19
Ропотан
20
Семшов
26
Якубко
26
Якубко
20
Семшов
Остались в запасе
Томь
Динамо
42
Иван Туев
ЦЗ
16
Алексей Поляков
ВР
8
Никола Петкович
ЦЗ
10
Горан Мазнов
ЦФ
1
Антон Шунин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
17
Алексей Ребко
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
42
Иван Туев
ЦЗ
16
Алексей Поляков
ВР
8
Никола Петкович
ЦЗ
10
Горан Мазнов
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
17
Алексей Ребко
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Томь - Динамо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
А. Лагун (Санкт-Петербург)
А. Глот (Ярославль)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
"НТВ Плюс Наш футбол" - 13:25 (прямая)
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