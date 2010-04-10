Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Томь
Динамо - Томь: обзор матча 10 апреля 2010
Динамо
10.04.2010, суббота, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Томь
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Томь
Замена
В. Строев
️️️️
И. Гультяев
Замена
С. Скобляков
️️️️
А. Харитонов
Замена
️️️️
А. Дзюба
Замена
М. Ковальчик
️️️️
К. Комбаров
Замена
А. Кокорин
️️️️
А. Ребко
Желтая карточка
Д. Хохлов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
17
Алексей Ребко
ЦП
25
Дмитрий Хохлов
(К)
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
20
Игорь Семшов
ЦФ
0
Андрей Воронин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Томь
35
Сергей Парейко
(К)
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
37
Джордже Йокич
ЦЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
55
Ким Нам Иль
ЦП
66
Дмитрий Мичков
ЦП
33
Валерий Климов
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Томь
16
Алексей Поляков
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
0
Норберт Немет
АП
10
Горан Мазнов
ЦФ
4-4-2
30
Габулов
23
Комбаров
6
Фернандес
8
Колодин
9
Комбаров
88
Чеснаускис
17
Ребко
25
Хохлов
19
Самедов
0
Воронин
20
Семшов
4-4-2
35
Парейко
35
Гультяев
37
Йокич
23
Джиоев
59
Иванов
33
Климов
55
Ким Нам Иль
66
Мичков
83
Харитонов
12
Корниленко
22
Дзюба
9
Комбаров
5
Ковальчик
5
Ковальчик
9
Комбаров
17
Ребко
9
Кокорин
9
Кокорин
17
Ребко
83
Харитонов
55
Скобляков
55
Скобляков
83
Харитонов
35
Гультяев
26
Строев
26
Строев
35
Гультяев
Остались в запасе
Динамо
Томь
1
Антон Шунин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
16
Алексей Поляков
ВР
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
0
Норберт Немет
АП
10
Горан Мазнов
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Остались в запасе
16
Алексей Поляков
ВР
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
0
Норберт Немет
АП
10
Горан Мазнов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Динамо - Томь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
О. Хачатуров (Ростов-на-Дону)
М. Новокшонов (Ижевск)
Делегат:
Н. Фролов (Раменское)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:15 (прямая)
Новости команд
Все
Динамо
Томь
Двум россиянам предрекли отъезд из РПЛ в Европу летом
10:44
6
Сeмин оценил шансы «Динамо» на чемпионство в РПЛ
Вчера, 19:57
3
Лунев намекнул на двойные стандарты Карпина при выборе игроков
Вчера, 19:39
5
Лунeв высказался о многочисленных пенальти «Зенита»
Вчера, 17:19
25
Экс-тренер «Динамо» не верит в чемпионство команды в этом сезоне
Вчера, 15:54
3
Двум россиянам предрекли отъезд из РПЛ в Европу летом
10:44
6
Сeмин оценил шансы «Динамо» на чемпионство в РПЛ
Вчера, 19:57
3
Лунев намекнул на двойные стандарты Карпина при выборе игроков
Вчера, 19:39
5
Лунeв высказался о многочисленных пенальти «Зенита»
Вчера, 17:19
25
Экс-тренер «Динамо» не верит в чемпионство команды в этом сезоне
Вчера, 15:54
3
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Экс-игрок «Томи» утонул в озере
9 июля
1
Экс-футболист «Спартака» закончил карьеру в 38 лет
25 мая
6
РФС через суд взыскивает с закрытой «Томи» 42 миллиона рублей
2025.07.24 19:53
3
Экс-футболист «Томи» угрожал зарезать ножницами чемпиона НБА
2024.02.05 21:46
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+