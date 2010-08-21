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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Томь
Спартак - Томь: обзор матча 21 августа 2010
Спартак
21.08.2010, суббота, 16:00
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
4 : 2
Завершен
Томь
52'
Веллитон
56'
Веллитон
58'
Веллитон
87'
Алекс
69'
С. Корниленко
90+3'
С. Корниленко (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Томь
+3
ГОЛ с пенальти! 4:2!
С. Корниленко
ГОЛ! 4:1!
Алекс
Пас отдал
С. Паршивлюк
Замена
Н. Пареха
️️️️
Д. Комбаров
Желтая карточка
Н. Баженов
Замена
В. Строев
️️️️
И. Гультяев
Замена
Джано
️️️️
Ибсон
ГОЛ! 3:1!
С. Корниленко
Пас отдал
К. Нам Иль
Желтая карточка
А. Иванов
ГОЛ! 3:0!
Веллитон
Пас отдал
Алекс
ГОЛ! 2:0!
Веллитон
Пас отдал
Н. Баженов
Замена
Н. Баженов
️️️️
Ари
ГОЛ! 1:0!
Веллитон
Пас отдал
Ибсон
Замена
К. Ковальчук
️️️️
Г. Мазнов
Желтая карточка
Д. Йокич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
7
Александр Шешуков
ЦП
80
Ибсон
ЦП
12
Алекс
(К)
АП
39
Ари
ЦФ
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Томь
35
Сергей Парейко
(К)
ВР
35
Илья Гультяев
ЛЗ
37
Джордже Йокич
ЦЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
39
Сергей Ковальчук
ЛП
55
Ким Нам Иль
ЦП
66
Дмитрий Мичков
ЦП
10
Горан Мазнов
АП
33
Валерий Климов
ПП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Спартак
31
Александр Беленов
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
8
Кристиан Майдана
ЛП
34
Ренат Сабитов
ЦП
7
Джано
АП
32
Никита Баженов
ПП
Томь
16
Алексей Поляков
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
42
Иван Туев
ЦЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
87
Евгений Стариков
ЦФ
4-3-1-2
30
Песьяков
59
Иванов
39
Штранцль
17
Сухи
18
Паршивлюк
23
Комбаров
80
Ибсон
7
Шешуков
12
Алекс
11
Веллитон
39
Ари
4-4-1-1
35
Парейко
7
Хатаженков
37
Йокич
23
Джиоев
35
Гультяев
33
Климов
55
Ким Нам Иль
66
Мичков
39
Ковальчук
10
Мазнов
12
Корниленко
23
Комбаров
2
Пареха
2
Пареха
23
Комбаров
80
Ибсон
7
Джано
7
Джано
80
Ибсон
39
Ари
32
Баженов
32
Баженов
39
Ари
Джиоев
24
Смирнов
24
Смирнов
Джиоев
35
Гультяев
26
Строев
26
Строев
35
Гультяев
10
Мазнов
8
Ковальчук
8
Ковальчук
10
Мазнов
Остались в запасе
Спартак
Томь
31
Александр Беленов
ВР
34
Евгений Макеев
ПЗ
8
Кристиан Майдана
ЛП
34
Ренат Сабитов
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
42
Иван Туев
ЦЗ
16
Алексей Поляков
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
87
Евгений Стариков
ЦФ
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
34
Евгений Макеев
ПЗ
8
Кристиан Майдана
ЛП
34
Ренат Сабитов
ЦП
Остались в запасе
42
Иван Туев
ЦЗ
16
Алексей Поляков
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
87
Евгений Стариков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Спартак - Томь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Эдуард Малый
(Волгоград)
Помощники судьи:
С. Барабаш (Ставрополь)
С. Суховерхов (Воронеж)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Первый" - 16:00 (прямая), "НТВ Плюс Наш футбол" - 15:50 (прямая)
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