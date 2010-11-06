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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Томь
Анжи - Томь: обзор матча 06 ноября 2010
Анжи
06.11.2010, суббота, 16:15
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Томь
23'
И. Стрелков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Томь
Замена
И. Кухарчук
️️️️
Д. Цораев
Замена
Т. Тимонов
️️️️
И. Стрелков
Желтая карточка
К. Нам Иль
Замена
Г. Мазнов
️️️️
Ф. Кудряшов
Замена
Д. Иванов
️️️️
Н. Жосан
Замена
Д. Мичков
️️️️
Е. Стариков
Замена
К. Ковальчук
️️️️
И. Гультяев
Пенальти не реализован!
Я. Голенда
Желтая карточка
Н. Петкович
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
Желтая карточка
И. Гультяев
ГОЛ! 1:0!
И. Стрелков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
77
Нукри Ревишвили
ВР
3
Али Гаджибеков
ЛЗ
13
Расим Тагирбеков
(К)
ЦЗ
35
Оскарс Клява
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
23
Николай Жосан
ЛП
88
Михаил Бакаев
ОП
5
Баи-Ибра Кебе
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
12
Игорь Стрелков
ЦФ
16
Ян Голенда
ЦФ
Томь
16
Алексей Поляков
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
8
Никола Петкович
ЦЗ
37
Джордже Йокич
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
83
Александр Харитонов
(К)
ЛП
55
Ким Нам Иль
ЦП
39
Сергей Ковальчук
ЦП
33
Валерий Климов
ЦП
87
Евгений Стариков
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Анжи
31
Илья Абаев
ВР
33
Отар Хизанейшвили
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
25
Зураби Арзиани
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
33
Абдужахи Исах Элиакву
ЦФ
0
Тодор Тимонов
ЦФ
Томь
35
Сергей Парейко
ВР
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
66
Дмитрий Мичков
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
28
Дайсуке Мацуи
ЦП
10
Горан Мазнов
ЦФ
4-1-3-2
77
Ревишвили
3
Гаджибеков
13
Тагирбеков
35
Клява
7
Агаларов
88
Бакаев
23
Жосан
5
Кебе
6
Цораев
16
Голенда
12
Стрелков
4-5-1
16
Поляков
35
Гультяев
8
Петкович
37
Йокич
30
Кудряшов
87
Стариков
55
Ким Нам Иль
39
Ковальчук
33
Климов
83
Харитонов
22
Дзюба
23
Жосан
13
Иванов
13
Иванов
23
Жосан
6
Цораев
44
Кухарчук
44
Кухарчук
6
Цораев
12
Стрелков
0
Тимонов
0
Тимонов
12
Стрелков
87
Стариков
66
Мичков
66
Мичков
87
Стариков
35
Гультяев
8
Ковальчук
8
Ковальчук
35
Гультяев
30
Кудряшов
10
Мазнов
10
Мазнов
30
Кудряшов
Остались в запасе
Анжи
Томь
33
Абдужахи Исах Элиакву
ЦФ
31
Илья Абаев
ВР
33
Отар Хизанейшвили
ЦЗ
25
Зураби Арзиани
ЦП
35
Сергей Парейко
ВР
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
28
Дайсуке Мацуи
ЦП
Остались в запасе
33
Абдужахи Исах Элиакву
ЦФ
31
Илья Абаев
ВР
33
Отар Хизанейшвили
ЦЗ
25
Зураби Арзиани
ЦП
Остались в запасе
35
Сергей Парейко
ВР
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
28
Дайсуке Мацуи
ЦП
Статистика матча Анжи - Томь
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
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Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
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Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
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Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
Т.Калугин
А.Аверьянов (оба - Москва)
Делегат:
А.Спирин (Москва)
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:00 (прямая)
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