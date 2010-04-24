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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Томь
Локомотив - Томь: обзор матча 24 апреля 2010
Локомотив
24.04.2010, суббота, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Томь
33'
Д. Глушаков
43'
А. Алиев
83'
С. Корниленко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Томь
Замена
Д. Траоре
️️️️
П. Одемвингие
+3
Травма
Г. Мазнов
Замена
Д. Торбинский
️️️️
Майкон
ГОЛ! 2:1!
С. Корниленко
Замена
Д. Смирнов
️️️️
Д. Мичков
Замена
Г. Мазнов
️️️️
В. Климов
Замена
Д. Тарасов
️️️️
Д. Сычев
Замена
А. Прудников
️️️️
А. Дзюба
ГОЛ! 2:0!
А. Алиев
Пас отдал
Д. Сычев
ГОЛ! 1:0!
Д. Глушаков
Пас отдал
Д. Сычев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
30
Малхаз Асатиани
(К)
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
11
Майкон
ЛП
88
Денис Глушаков
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
88
Александр Алиев
АП
27
Питер Одемвингие
ПП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Томь
35
Сергей Парейко
(К)
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
37
Джордже Йокич
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
55
Ким Нам Иль
ЦП
66
Дмитрий Мичков
ЦП
33
Валерий Климов
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
9
Алан Гатагов
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
15
Драман Траоре
ЦФ
Томь
16
Алексей Поляков
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
39
Сергей Ковальчук
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
10
Горан Мазнов
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
4-4-1-1
1
Гилерме
55
Янбаев
25
Баша
30
Асатиани
23
Кузьмин
11
Майкон
88
Глушаков
19
Дуймович
27
Одемвингие
88
Алиев
0
Сычев
4-4-2
35
Парейко
35
Гультяев
23
Джиоев
37
Йокич
59
Иванов
33
Климов
55
Ким Нам Иль
66
Мичков
83
Харитонов
12
Корниленко
22
Дзюба
11
Майкон
6
Торбинский
6
Торбинский
11
Майкон
0
Сычев
23
Тарасов
23
Тарасов
0
Сычев
27
Одемвингие
15
Траоре
15
Траоре
27
Одемвингие
66
Мичков
24
Смирнов
24
Смирнов
66
Мичков
33
Климов
10
Мазнов
10
Мазнов
33
Климов
22
Дзюба
89
Прудников
89
Прудников
22
Дзюба
Остались в запасе
Локомотив
Томь
1
Марек Чех
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
16
Алексей Поляков
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
39
Сергей Ковальчук
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
Остались в запасе
1
Марек Чех
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
Остались в запасе
16
Алексей Поляков
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
39
Сергей Ковальчук
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
Статистика матча Локомотив - Томь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Попов
(Екатеринбург)
Помощники судьи:
А. Харламов (Тюмень)
И. Зарипов (Ленинградская область)
Делегат:
С. Анохин (Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:15 (прямая)
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