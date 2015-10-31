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    Грэгори Пужоль - статистика

    #28 | Нападающий
    Имя Грэгори
    Фамилия Пужоль
    Команда Газелек
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 января 1980 (43 года)
    Рост 183
    Вес 77
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Газелек 19 5 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2016 45' -90' Лорьян (Лорьян) 1:0 Газелек (Аяччо)
    30.04.2016 45' -90' Лион (Лион) 2:1 Газелек (Аяччо)
    49'
    24.04.2016 1' -81' Газелек (Аяччо) 3:2 Бастия (Бастия)
    37' 76'
    16.04.2016 1' -90' Газелек (Аяччо) 2:4 Лилль (Лилль)
    41'
    09.04.2016 1' -69' Анжер (Анжер) 0:0 Газелек (Аяччо)
    02.04.2016 76' -90' Газелек (Аяччо) 0:2 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    20.03.2016 Был в запасе Ницца (Ницца) 3:0 Газелек (Аяччо)
    16.01.2016 84' -90' Газелек (Аяччо) 2:2 Реймс (Реймс)
    09.01.2016 Был в запасе Монако (Монако) 2:2 Газелек (Аяччо)
    31.10.2015 1' -90' Газелек (Аяччо) 2:0 Бордо (Бордо)
    24.10.2015 1' -90' Газелек (Аяччо) 3:1 Ницца (Ницца)
    1'
    17.10.2015 77' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 2:0 Газелек (Аяччо)
    03.10.2015 1' -90' Газелек (Аяччо) 2:2 Тулуза (Тулуза)
    44' 41'
    26.09.2015 70' -90' Кан (Кан) 2:0 Газелек (Аяччо)
    23.09.2015 1' -71' Газелек (Аяччо) 1:1 Ренн (Ренн)
    19.09.2015 1' -70' Генгам (Генгам) 2:1 Газелек (Аяччо)
    13.09.2015 1' -82' Газелек (Аяччо) 0:1 Монако (Монако)
    29.08.2015 1' -68' Лилль (Лилль) 1:0 Газелек (Аяччо)
    22.08.2015 46' -90' Газелек (Аяччо) 0:2 Анжер (Анжер)
    16.08.2015 1' -63' ПСЖ (Париж) 2:0 Газелек (Аяччо)
    08.08.2015 1' -90' Труа (Труа) 0:0 Газелек (Аяччо)
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