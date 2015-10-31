Грэгори Пужоль - статистика
#28 | Нападающий
|Имя
|Грэгори
|Фамилия
|Пужоль
|Команда
|Газелек
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 января 1980 (43 года)
|Рост
|183
|Вес
|77
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Грэгори
|Фамилия
|Пужоль
|Команда
|Газелек
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 января 1980 (43 года)
|Рост
|183
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Газелек
|19
|5
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2016
|45' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|1:0
|Газелек (Аяччо)
|30.04.2016
|45' -90'
|Лион (Лион)
|2:1
|Газелек (Аяччо)
|49'
|24.04.2016
|1' -81'
|Газелек (Аяччо)
|3:2
|Бастия (Бастия)
|37' 76'
|16.04.2016
|1' -90'
|Газелек (Аяччо)
|2:4
|Лилль (Лилль)
|41'
|09.04.2016
|1' -69'
|Анжер (Анжер)
|0:0
|Газелек (Аяччо)
|02.04.2016
|76' -90'
|Газелек (Аяччо)
|0:2
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|20.03.2016
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|3:0
|Газелек (Аяччо)
|16.01.2016
|84' -90'
|Газелек (Аяччо)
|2:2
|Реймс (Реймс)
|09.01.2016
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|2:2
|Газелек (Аяччо)
|31.10.2015
|1' -90'
|Газелек (Аяччо)
|2:0
|Бордо (Бордо)
|24.10.2015
|1' -90'
|Газелек (Аяччо)
|3:1
|Ницца (Ницца)
|1'
|17.10.2015
|77' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|2:0
|Газелек (Аяччо)
|03.10.2015
|1' -90'
|Газелек (Аяччо)
|2:2
|Тулуза (Тулуза)
|44' 41'
|26.09.2015
|70' -90'
|Кан (Кан)
|2:0
|Газелек (Аяччо)
|23.09.2015
|1' -71'
|Газелек (Аяччо)
|1:1
|Ренн (Ренн)
|19.09.2015
|1' -70'
|Генгам (Генгам)
|2:1
|Газелек (Аяччо)
|13.09.2015
|1' -82'
|Газелек (Аяччо)
|0:1
|Монако (Монако)
|29.08.2015
|1' -68'
|Лилль (Лилль)
|1:0
|Газелек (Аяччо)
|22.08.2015
|46' -90'
|Газелек (Аяччо)
|0:2
|Анжер (Анжер)
|16.08.2015
|1' -63'
|ПСЖ (Париж)
|2:0
|Газелек (Аяччо)
|08.08.2015
|1' -90'
|Труа (Труа)
|0:0
|Газелек (Аяччо)