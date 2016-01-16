|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реймс
|12
|0
|2
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2016
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|4:1
|Лион (Лион)
|14' 51' 43'
|07.05.2016
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|1:0
|Реймс (Реймс)
|05.03.2016
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|2:0
|Реймс (Реймс)
|27.02.2016
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|4:1
|Бордо (Бордо)
|20.02.2016
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|4:1
|Реймс (Реймс)
|13.02.2016
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|0:1
|Бастия (Бастия)
|06.02.2016
|Был в запасе
|Кан (Кан)
|0:2
|Реймс (Реймс)
|03.02.2016
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|2:1
|Анжер (Анжер)
|30.01.2016
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:0
|Реймс (Реймс)
|16.01.2016
|1' -90'
|Газелек (Аяччо)
|2:2
|Реймс (Реймс)
|09.01.2016
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|1:3
|Тулуза (Тулуза)
|19.12.2015
|1' -90'
|Бастия (Бастия)
|2:0
|Реймс (Реймс)
|12.12.2015
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|1:1
|Ницца (Ницца)
|05.12.2015
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|1:1
|Труа (Труа)
|02.12.2015
|22' -90'
|Генгам (Генгам)
|1:2
|Реймс (Реймс)
|53'
|28.11.2015
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|2:2
|Ренн (Ренн)
|21.11.2015
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|3:1
|Реймс (Реймс)
|17.10.2015
|1' -5'
|Реймс (Реймс)
|0:1
|Кан (Кан)
|03.10.2015
|1' -90'
|Лион (Лион)
|1:0
|Реймс (Реймс)
|25.09.2015
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|1:0
|Лилль (Лилль)
|22.09.2015
|1' -90'
|Анжер (Анжер)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|19.09.2015
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|1:1
|ПСЖ (Париж)
|12.09.2015
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|2:2
|Реймс (Реймс)
|29.08.2015
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|4:1
|Лорьян (Лорьян)
|22.08.2015
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|1:0
|Реймс (Реймс)
|16.08.2015
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|1:0
|Марсель (Марсель)