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Мохамед Фофана
Статистика
Мохамед Фофана - статистика
Завершил карьеру
7 марта 1985 (41)
#2 | Защитник
181 см | 77 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2015/2016
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Кубок УЕФА 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Реймс
12
0
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Реймс
4 : 1
14.05.2016
Лион
1' - 90'
14, 51'
43'
Франция. Лига 1, 37 тур
Марсель
1 : 0
07.05.2016
Реймс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Лилль
2 : 0
05.03.2016
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Реймс
4 : 1
27.02.2016
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
ПСЖ
4 : 1
20.02.2016
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Реймс
0 : 1
13.02.2016
Бастия
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Кан
0 : 2
06.02.2016
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Реймс
2 : 1
03.02.2016
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Лорьян
2 : 0
30.01.2016
Реймс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Газелек
2 : 2
16.01.2016
Реймс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Реймс
1 : 3
09.01.2016
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Бастия
2 : 0
19.12.2015
Реймс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Реймс
1 : 1
12.12.2015
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Реймс
1 : 1
05.12.2015
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Генгам
1 : 2
02.12.2015
Реймс
22' - 90'
53'
Франция. Лига 1, 15 тур
Реймс
2 : 2
28.11.2015
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Монпелье
3 : 1
21.11.2015
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Реймс
0 : 1
17.10.2015
Кан
1' - 5'
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
1 : 0
03.10.2015
Реймс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Реймс
1 : 0
25.09.2015
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
0 : 0
22.09.2015
Реймс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Реймс
1 : 1
19.09.2015
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Тулуза
2 : 2
12.09.2015
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Реймс
4 : 1
29.08.2015
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Нант
1 : 0
22.08.2015
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Реймс
1 : 0
16.08.2015
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