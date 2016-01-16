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    Мохамед Фофана - статистика

    Защитник
    Имя Мохамед
    Фамилия Фофана
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 марта 1985 (37 лет)
    Рост 181
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реймс 12 0 2 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2016 1' -90' Реймс (Реймс) 4:1 Лион (Лион)
    14' 51' 43'
    07.05.2016 1' -90' Марсель (Марсель) 1:0 Реймс (Реймс)
    05.03.2016 Был в запасе Лилль (Лилль) 2:0 Реймс (Реймс)
    27.02.2016 Был в запасе Реймс (Реймс) 4:1 Бордо (Бордо)
    20.02.2016 Был в запасе ПСЖ (Париж) 4:1 Реймс (Реймс)
    13.02.2016 Был в запасе Реймс (Реймс) 0:1 Бастия (Бастия)
    06.02.2016 Был в запасе Кан (Кан) 0:2 Реймс (Реймс)
    03.02.2016 1' -90' Реймс (Реймс) 2:1 Анжер (Анжер)
    30.01.2016 1' -90' Лорьян (Лорьян) 2:0 Реймс (Реймс)
    16.01.2016 1' -90' Газелек (Аяччо) 2:2 Реймс (Реймс)
    09.01.2016 1' -90' Реймс (Реймс) 1:3 Тулуза (Тулуза)
    19.12.2015 1' -90' Бастия (Бастия) 2:0 Реймс (Реймс)
    12.12.2015 1' -90' Реймс (Реймс) 1:1 Ницца (Ницца)
    05.12.2015 1' -90' Реймс (Реймс) 1:1 Труа (Труа)
    02.12.2015 22' -90' Генгам (Генгам) 1:2 Реймс (Реймс)
    53'
    28.11.2015 Был в запасе Реймс (Реймс) 2:2 Ренн (Ренн)
    21.11.2015 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 3:1 Реймс (Реймс)
    17.10.2015 1' -5' Реймс (Реймс) 0:1 Кан (Кан)
    03.10.2015 1' -90' Лион (Лион) 1:0 Реймс (Реймс)
    25.09.2015 Был в запасе Реймс (Реймс) 1:0 Лилль (Лилль)
    22.09.2015 1' -90' Анжер (Анжер) 0:0 Реймс (Реймс)
    19.09.2015 Был в запасе Реймс (Реймс) 1:1 ПСЖ (Париж)
    12.09.2015 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 2:2 Реймс (Реймс)
    29.08.2015 Был в запасе Реймс (Реймс) 4:1 Лорьян (Лорьян)
    22.08.2015 Был в запасе Нант (Нант) 1:0 Реймс (Реймс)
    16.08.2015 Был в запасе Реймс (Реймс) 1:0 Марсель (Марсель)
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