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Матье Вальбуэна
Новости
Матье Вальбуэна - новости
Завершил карьеру
28 сентября 1984 (41)
#28 | Полузащитник
167 см | 58 кг
Франция
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Публикации
Фото
41-летний Вальбуэна подписал контракт с новым клубом
27 июля
1
Экс-динамовец Вальбуэна назвал самый любимый клуб в карьере
2025.10.31 13:59
2
Фото
40-летний Вальбуэна подписал контракт с новым клубом
2025.08.11 16:54
1
39-летний Вальбуэна определился с новым клубом
2024.08.07 08:46
1
Черчесов назвал трех самых талантливых футболистов, которых он тренировал
2024.05.06 16:24
38-летний Вальбуэна определился с новым клубом
2023.07.27 08:45
1
«При всем уважении»: агент Агузаров ответил, кто сильнее – Кокорин или Вальбуэна
2023.04.28 20:12
2
Силкин не считает Вальбуэна и Уилкшира легендами «Динамо»: «Дыры затыкали»
2023.04.25 20:59
2
Вальбуэна ответил на критику Кокорина: «Мой уровень футбола в десять раз лучше, чем у него!»
2023.04.25 11:37
1
Кокорин: «Я забил 50 голов за «Динамо», а легенда – Вальбуэна. Чудак подал три угловых»
2023.04.25 11:13
3
Вальбуэна: «Воспользовался бы шансом вернуться в «Динамо»
2022.12.14 10:43
3
Вальбуэна отреагировал на вручение Бензема «Золотого мяча»
2022.10.22 08:44
1
Вальбуэна: «Бензема заслужил «Золотой мяч»
2022.06.08 09:05
1
Бензема наказан годом тюрьмы условно за шантаж Вальбуэна
2021.11.24 12:26
6
Обвинение запросило для Бензема 10 месяцев тюрьмы условно и штраф в размере 75 тысяч
2021.10.21 18:59
4
Вальбуэна – о шантаже Бензема: «Я ждал шесть лет и пойду до конца. Только Карим не явился в суд»
2021.10.20 15:42
7
Бензема завтра предстанет перед судом. Ему грозит до пяти лет тюрьмы за шантаж Вальбуэна
2021.10.19 22:59
9
Вальбуэна – о вызове Бензема в сборную Франции: «Дешам в любом случает выйдет победителем из этой ситуации»
2021.05.20 21:47
1
Бензема может получить пять лет тюрьмы за шантаж Вальбуэна. Он предстанет перед судом в октябре
2021.03.31 13:55
6
36-летний Вальбуэна продлил контракт с «Олимпиакосом»
2021.03.29 19:24
2
Бензема может предстать перед судом. Он подозревается в шантаже Вальбуэна
2021.01.07 18:03
7
Вальбуэна: «Неймар в световых годах от Пеле и Роналдо»
2020.10.16 08:14
3
Вальбуэна: «Могли выиграть у «Краснодара» 3:1 или 4:1»
2019.08.28 01:28
3
Вальбуэна, Бухалакис, Герреро – в старте «Олимпиакоса» на матч с «Краснодаром»; Сафонов, Кабелья, Берг сыграют у россиян
2019.08.21 21:15
10
Фото
Экс-игрок «Динамо» Вальбуэна перешел в «Олимпиакос»
2019.05.27 20:57
1
Экс-игрок «Динамо» Вальбуэна объявил об уходе из «Фенербахче»
2019.05.26 07:36
4
Фото
«Грустно». Экс-динамовец Вальбуэна отреагировал на пожар в Соборе Парижской Богоматери
2019.04.16 00:19
5
Шкртел, Вальбуэна, Исла – в составе «Фенербахче» на матч с «Зенитом»; Ракицкий, Набиуллин, Барриос сыграют у гостей
2019.02.12 19:43
31
Полузащитник «Краснодара» Вандерсон вошел в команду недели Лиги Европы
2018.11.09 15:58
3
Фото
Вальбуэна претендует на звание лучшего игрока недели Лиги Европы
2018.11.09 07:08
1
1
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3
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