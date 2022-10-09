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    Матье Вальбуэна - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Матье
    Фамилия Вальбуэна
    Команда Олимпиакос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 сентября 1984 (38 лет)
    Рост 167
    Вес 58
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.02.2023 81' - 90' Олимпиакос 0:0 Панатинаикос Греция. Суперлига, 24 тур
    19.02.2023 65' - 90' ПАС Ламия 0:3 Олимпиакос Греция. Суперлига, 23 тур
    13.02.2023 77' - 90' Олимпиакос 6:1 Панетоликос Греция. Суперлига, 22 тур
    90'
    05.02.2023 Был в запасе ПАОК 0:0 Олимпиакос Греция. Суперлига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Олимпиакос 11 3 2 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2023 81' -90' Олимпиакос (Пирей) 0:0 Панатинаикос (Афины)
    19.02.2023 65' -90' ПАС Ламия (Ламия) 0:3 Олимпиакос (Пирей)
    13.02.2023 77' -90' Олимпиакос (Пирей) 6:1 Панетоликос (Агринио)
    90'
    05.02.2023 Был в запасе ПАОК (Салоники) 0:0 Олимпиакос (Пирей)
    29.01.2023 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 2:1 ОФИ (Ираклион)
    22.01.2023 Был в запасе Атромитос (Перистери) 1:1 Олимпиакос (Пирей)
    30.10.2022 59' -90' Олимпиакос (Пирей) 2:0 ПАС Ламия (Ламия)
    22.10.2022 72' -90' Панетоликос (Агринио) 0:2 Олимпиакос (Пирей)
    82'
    17.10.2022 71' -90' Олимпиакос (Пирей) 1:2 ПАОК (Салоники)
    09.10.2022 74' -90' ОФИ (Ираклион) 1:2 Олимпиакос (Пирей)
    81'
    02.10.2022 46' -90' Олимпиакос (Пирей) 2:0 Атромитос (Перистери)
    68'
    18.09.2022 Был в запасе Арис (Салоники) 2:1 Олимпиакос (Пирей)
    11.09.2022 1' -78' Олимпиакос (Пирей) 1:1 Волос (Волос)
    29.08.2022 60' -90' Астерас (Триполис) 0:0 Олимпиакос (Пирей)
    68'
    21.08.2022 1' -90' Олимпиакос (Пирей) 2:0 ПАС (Яннина)
    57'
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