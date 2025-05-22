Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Матье Вальбуэна - статистика

Завершил карьеру
28 сентября 1984 (41)
#28 | Полузащитник
167 см | 58 кг
Франция
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Афины Каллитея
31
3
4
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
61' - 90'
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
4 : 1
10.05.2025
Афины Каллитея
57' - 62'
59'
62'
Греция. Суперлига, 6 тур
Афины Каллитея
0 : 0
05.05.2025
Панетоликос
1' - 63'
Греция. Суперлига, 5 тур
Панетоликос
0 : 1
28.04.2025
Афины Каллитея
75' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
Афины Каллитея
0 : 3
23.04.2025
Левадиакос
1' - 76'
Греция. Суперлига, 3 тур
Пансерраикос
3 : 1
12.04.2025
Афины Каллитея
1' - 54'
Греция. Суперлига, 2 тур
ПАС Ламия
0 : 2
05.04.2025
Афины Каллитея
1' - 73'
Греция. Суперлига, 1 тур
Афины Каллитея
1 : 1
29.03.2025
Волос
58' - 90'
Греция. Суперлига, 26 тур
Афины Каллитея
2 : 1
09.03.2025
ПАОК
1' - 65'
90'
Греция. Суперлига, 25 тур
Пансерраикос
2 : 1
01.03.2025
Афины Каллитея
1' - 76'
Греция. Суперлига, 24 тур
Афины Каллитея
1 : 3
22.02.2025
ОФИ
1' - 67'
Греция. Суперлига, 23 тур
Панетоликос
2 : 0
16.02.2025
Афины Каллитея
1' - 69'
Греция. Суперлига, 22 тур
Атромитос
1 : 2
10.02.2025
Афины Каллитея
1' - 61'
45'
9'
Греция. Суперлига, 21 тур
Афины Каллитея
0 : 1
02.02.2025
Арис
1' - 90'
Греция. Суперлига, 20 тур
Астерас
1 : 0
25.01.2025
Афины Каллитея
1' - 74'
Греция. Суперлига, 19 тур
Афины Каллитея
2 : 0
18.01.2025
Волос
1' - 76'
Греция. Суперлига, 18 тур
АЕК
2 : 0
12.01.2025
Афины Каллитея
1' - 62'
Греция. Суперлига, 17 тур
Афины Каллитея
2 : 1
04.01.2025
ПАС Ламия
1' - 65'
52'
Греция. Суперлига, 16 тур
Панатинаикос
1 : 0
22.12.2024
Афины Каллитея
1' - 62'
Греция. Суперлига, 15 тур
Афины Каллитея
1 : 1
16.12.2024
Олимпиакос
1' - 74'
Греция. Суперлига, 14 тур
Афины Каллитея
2 : 4
09.12.2024
Левадиакос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 13 тур
ПАОК
2 : 2
01.12.2024
Афины Каллитея
1' - 90'
58, 90'
Греция. Суперлига, 12 тур
Афины Каллитея
1 : 2
22.11.2024
Пансерраикос
46' - 90'
74'
Греция. Суперлига, 11 тур
ОФИ
2 : 2
10.11.2024
Афины Каллитея
1' - 46'
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
1 : 1
02.11.2024
Панетоликос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 9 тур
Афины Каллитея
0 : 3
27.10.2024
Атромитос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
2 : 0
20.10.2024
Афины Каллитея
72' - 90'
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
1 : 3
06.10.2024
Астерас
78' - 90'
Греция. Суперлига, 6 тур
Волос
1 : 1
28.09.2024
Афины Каллитея
77' - 90'
Греция. Суперлига, 5 тур
Афины Каллитея
0 : 0
22.09.2024
АЕК
71' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС Ламия
0 : 0
14.09.2024
Афины Каллитея
70' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
Афины Каллитея
2 : 2
01.09.2024
Панатинаикос
71' - 90'
80'
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
1
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
80
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+