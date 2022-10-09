Матье Вальбуэна - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Матье
|Фамилия
|Вальбуэна
|Команда
|Олимпиакос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 сентября 1984 (38 лет)
|Рост
|167
|Вес
|58
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Матье
|Фамилия
|Вальбуэна
|Команда
|Олимпиакос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 сентября 1984 (38 лет)
|Рост
|167
|Вес
|58
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.02.2023
|81' - 90'
|Олимпиакос
|0:0
|Панатинаикос
|Греция. Суперлига, 24 тур
|19.02.2023
|65' - 90'
|ПАС Ламия
|0:3
|Олимпиакос
|Греция. Суперлига, 23 тур
|13.02.2023
|77' - 90'
|Олимпиакос
|6:1
|Панетоликос
|Греция. Суперлига, 22 тур
|90'
|05.02.2023
|Был в запасе
|ПАОК
|0:0
|Олимпиакос
|Греция. Суперлига, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимпиакос
|11
|3
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2023
|81' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|0:0
|Панатинаикос (Афины)
|19.02.2023
|65' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:3
|Олимпиакос (Пирей)
|13.02.2023
|77' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|6:1
|Панетоликос (Агринио)
|90'
|05.02.2023
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|0:0
|Олимпиакос (Пирей)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|2:1
|ОФИ (Ираклион)
|22.01.2023
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|1:1
|Олимпиакос (Пирей)
|30.10.2022
|59' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|22.10.2022
|72' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:2
|Олимпиакос (Пирей)
|82'
|17.10.2022
|71' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|1:2
|ПАОК (Салоники)
|09.10.2022
|74' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:2
|Олимпиакос (Пирей)
|81'
|02.10.2022
|46' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:0
|Атромитос (Перистери)
|68'
|18.09.2022
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|2:1
|Олимпиакос (Пирей)
|11.09.2022
|1' -78'
|Олимпиакос (Пирей)
|1:1
|Волос (Волос)
|29.08.2022
|60' -90'
|Астерас (Триполис)
|0:0
|Олимпиакос (Пирей)
|68'
|21.08.2022
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:0
|ПАС (Яннина)
|57'