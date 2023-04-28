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    • «При всем уважении»: агент Агузаров ответил, кто сильнее – Кокорин или Вальбуэна

    «При всем уважении»: агент Агузаров ответил, кто сильнее – Кокорин или Вальбуэна

    Футбольный агент Алан Агузаров прокомментировал слова экс-форварда «Динамо» Александра Кокорина, которому не понравилось, что Матье Вальбуэна причисляют к динамовским легендам.

    «Я лично со своими партнерами привозил Вальбуэна в Россию. На тот момент ему было 28 лет, он был одним из лидеров сборной и вся его карьера была связана с «Марселем». Поверьте, у него была куча более заманчивых предложений, чем в «Динамо». Он решился на этот переход после разговора со Станиславом Черчесовым. На своей памяти я не помню футболиста который отказал бы Черчесову. Они до сих пор с Матье в очень хороших отношениях, периодически созваниваются.

    Конечно, Матье один из тех легионеров, который оставил яркий след, пусть и провел не так много времени в России. Когда он находился на поле, он творил. Абсолютно заслуженно он был любимчиком у болельщиков, выкладывался на все 100 в каждом эпизоде. При всем уважении к Кокорину, не берусь отвечать за этап проведенный в «Динамо», но, в целом, он конечно и близко не футболист уровня Вальбуэна», – сказал Агузаров.

    • Кокорин играл за «Динамо» с 2008 по 2015-й год.
    • Вальбуэна выступал за московский клуб с августа 2014-го по август 2015 года.
    • Француз забил 6 голов и отдал 17 ассистов в 40 матчах за «Динамо».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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