«При всем уважении»: агент Агузаров ответил, кто сильнее – Кокорин или Вальбуэна

Футбольный агент Алан Агузаров прокомментировал слова экс-форварда «Динамо» Александра Кокорина, которому не понравилось, что Матье Вальбуэна причисляют к динамовским легендам.

«Я лично со своими партнерами привозил Вальбуэна в Россию. На тот момент ему было 28 лет, он был одним из лидеров сборной и вся его карьера была связана с «Марселем». Поверьте, у него была куча более заманчивых предложений, чем в «Динамо». Он решился на этот переход после разговора со Станиславом Черчесовым. На своей памяти я не помню футболиста который отказал бы Черчесову. Они до сих пор с Матье в очень хороших отношениях, периодически созваниваются.

Конечно, Матье один из тех легионеров, который оставил яркий след, пусть и провел не так много времени в России. Когда он находился на поле, он творил. Абсолютно заслуженно он был любимчиком у болельщиков, выкладывался на все 100 в каждом эпизоде. При всем уважении к Кокорину, не берусь отвечать за этап проведенный в «Динамо», но, в целом, он конечно и близко не футболист уровня Вальбуэна», – сказал Агузаров.