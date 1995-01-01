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    Вальбуэна: «Могли выиграть у «Краснодара» 3:1 или 4:1»

    Полузащитник «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна дал комментарии после ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Краснодара» (2:1).

    «Мы провели две крутые игры. Мы сделали большой шаг, когда дома победили со счетом 4:0. Знали, что здесь будут тяжелые первые 15 минут, мы даже пропустили гол. Но потом смогли ответить забитым мячом, выдержать давление и добиться победы. Это великая победа. «Олимпиакос» ее заслужил.

    Мы были очень эффективны. В первом матче мы забили четыре, а в ответной игре могли выиграть 3:1 или 4:1. Смогли сдержать атаки «Краснодара». Я испытываю огромную гордость.

    У «Краснодара» великолепный стадион. Я играл против этой команды за «Динамо», но сейчас это совершенно другие впечатления. Желаю краснодарцам успехов в Лиге Европы. Думаю, у этой команды замечательное будущее», – сказал Вальбуэна.

    • «Олимпиакос» дважды обыграл «Краснодар» и пробился в групповой этап ЛЧ.
    • Греческая команда в 19-й раз в истории вышла в групповую стадию турнира.
    • «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию игры «Краснодар» – «Олимпиакос».

    Источник: «Матч ТВ»

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