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    «Грустно». Экс-динамовец Вальбуэна отреагировал на пожар в Соборе Парижской Богоматери

    В Париже в Соборе Парижской Богоматери вспыхнул пожар. На событие отреагировал французский полузащитник «Фенербахче» Матье Вальбуэна.

    «Грустно. Мужества пожарным, которые тушат собор», – написал экс-динамовец в социальной сети.

    Источник: Твиттер Матье Вальбуэна

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3441

      Владислав Vlad 1 час назад

      - Какой какой матери???
      - Парижской.... Бога.. Матери.
      Не помню что за фильм, но было смешно.))))))))))))))))

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