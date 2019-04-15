«Грустно». Экс-динамовец Вальбуэна отреагировал на пожар в Соборе Парижской Богоматери

- Какой какой матери???
- Парижской.... Бога.. Матери.
Не помню что за фильм, но было смешно.))))))))))))))))
В Париже в Соборе Парижской Богоматери вспыхнул пожар. На событие отреагировал французский полузащитник «Фенербахче» Матье Вальбуэна.
«Грустно. Мужества пожарным, которые тушат собор», – написал экс-динамовец в социальной сети.
- Уже рухнула кровля сооружения.
- Собору предсказали полное разрушение.
- Сооружение строили в течение 1163-1345 годов.
Tristesse #NotreDameDeParis— Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) 15 апреля 2019 г.
Courage aux pompiers en intervention pic.twitter.com/aMGneT4aBm