Экс-игрок «Динамо» Вальбуэна объявил об уходе из «Фенербахче»

Опять в Динамо что-ли? у них вроде как бюджет появился!
Французский полузащитник Матье Вальбуэна решил покинуть «Фенербахче».
34-летний футболист опубликовал в твиттере открытое письмо к клубу и болельщикам, в котором объявил о своем уходе по окончании сезона.
Последним матчем для хавбека в составе стамбульской команды станет игра 34-го тура чемпионата Турции против «Антальяспора», которая состоится сегодня в 19:00 мск.
- Вальбуэна выступал за «Фенербахче» с 2017 года, сыграл 71 матч, забил 12 голов и сделал 24 результативные передачи.
- Его контракт с клубом истекает 30 июня.
- Француз в сезоне-2014/15 защищал цвета московского «Динамо».