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    Экс-игрок «Динамо» Вальбуэна объявил об уходе из «Фенербахче»

    Французский полузащитник Матье Вальбуэна решил покинуть «Фенербахче».

    34-летний футболист опубликовал в твиттере открытое письмо к клубу и болельщикам, в котором объявил о своем уходе по окончании сезона.

    Последним матчем для хавбека в составе стамбульской команды станет игра 34-го тура чемпионата Турции против «Антальяспора», которая состоится сегодня в 19:00 мск.

    • Вальбуэна выступал за «Фенербахче» с 2017 года, сыграл 71 матч, забил 12 голов и сделал 24 результативные передачи.
    • Его контракт с клубом истекает 30 июня.
    • Француз в сезоне-2014/15 защищал цвета московского «Динамо».

    Источник: Официальный твиттер Матье Вальбуэна

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +452

      FCZenit is Ivanovo 1 час назад

      Опять в Динамо что-ли? у них вроде как бюджет появился!

      0
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      Рейтинг: -53

      polyshuk23 1 час назад

      Матье давай в Московское Динамо свободным агентом, правда ты уже почти пенсионер

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