Экс-игрок «Динамо» Вальбуэна объявил об уходе из «Фенербахче»

Французский полузащитник Матье Вальбуэна решил покинуть «Фенербахче».

34-летний футболист опубликовал в твиттере открытое письмо к клубу и болельщикам, в котором объявил о своем уходе по окончании сезона.

Последним матчем для хавбека в составе стамбульской команды станет игра 34-го тура чемпионата Турции против «Антальяспора», которая состоится сегодня в 19:00 мск.