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    Вальбуэна претендует на звание лучшего игрока недели Лиги Европы

    Пресс-служба УЕФА опубликовала имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам четвертого тура турнира.

    На звание на этой неделе претендуют Матье Вальбуэна («Фенербахче», гол и результативная передача), Мият Гачинович («Айнтрахт», гол и результативная передача), Такуми Минамино («Зальцбург», хет-трик) и Константинос Фортунис («Олимпиакос», дубль).

    Голосование проходит на официальном сайте организации.

    Источник: УЕФА

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    09.11.2018 07:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2187

      Bozigit 9 ноября 2018, 14:38

      Молодец

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