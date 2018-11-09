Вальбуэна претендует на звание лучшего игрока недели Лиги Европы

Молодец
Пресс-служба УЕФА опубликовала имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам четвертого тура турнира.
На звание на этой неделе претендуют Матье Вальбуэна («Фенербахче», гол и результативная передача), Мият Гачинович («Айнтрахт», гол и результативная передача), Такуми Минамино («Зальцбург», хет-трик) и Константинос Фортунис («Олимпиакос», дубль).
Голосование проходит на официальном сайте организации.
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— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 8 ноября 2018 г.