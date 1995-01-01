Бензема наказан годом тюрьмы условно за шантаж Вальбуэна

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Хотя можете не отвечать и так знаю...
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Суд вынес наказание форварду «Реала» Кариму Бензема по делу о шантаже Матье Вальбуэна. Нападающий признан виновным и приговорен к году тюрьмы условно.
Также Бензема предстоит выплатить штраф в размере 75 тысяч фунтов стерлингов.
- Бензема был соучастником шантажа Вальбуэна в 2015 году.
- Экс-игрок «Динамо» должен был заплатить деньги, чтобы злоумышленники не выложили видеозапись интимного характера с его участием.
- Из-за скандала Бензема долгое время не вызвался в сборную Франции.
Вальбуэна – о шантаже Бензема: «Я ждал шесть лет и пойду до конца. Только Карим не явился в суд»