Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    2 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    3 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске

    Бензема наказан годом тюрьмы условно за шантаж Вальбуэна

    Суд вынес наказание форварду «Реала» Кариму Бензема по делу о шантаже Матье Вальбуэна. Нападающий признан виновным и приговорен к году тюрьмы условно.

    Также Бензема предстоит выплатить штраф в размере 75 тысяч фунтов стерлингов.

    • Бензема был соучастником шантажа Вальбуэна в 2015 году.
    • Экс-игрок «Динамо» должен был заплатить деньги, чтобы злоумышленники не выложили видеозапись интимного характера с его участием.
    • Из-за скандала Бензема долгое время не вызвался в сборную Франции.

    Вальбуэна – о шантаже Бензема: «Я ждал шесть лет и пойду до конца. Только Карим не явился в суд»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер GFFN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:26
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      sdfsyui677 35 секунд назад

      Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Хотя можете не отвечать и так знаю...
      Если не попан, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11651

      Cleaner 14 минут назад

      Слабак динамовец Вальбуэна. А вот Дзюбу таким видео - не зашантажируешь!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5597

      Добрый Бобер 40 минут назад

      Отлучить от сборной!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3628

      R_a_i_n 2 часа назад

      Интересно, чем шантажировал??

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9893

      Fusballer > R_a_i_n 2 часа назад

      Видеозаписью интимного характера.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13009

      ilichkadr > R_a_i_n 2 часа назад

      Как в истории с Дзюбой, только вид с боку.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21712

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Год условно и 75 тысяч виртуально.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11651

      Cleaner > DOCTOR PENALTY 13 минут назад

      Зарплату за неделю Бензема заплатит!...)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91397
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68187
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru