Вальбуэна, Бухалакис, Герреро – в старте «Олимпиакоса» на матч с «Краснодаром»; Сафонов, Кабелья, Берг сыграют у россиян

Стали известны стартовые составы команд на первый матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов между «Олимпиакосом» и «Краснодаром».

«Олимпиакос»: Са, Рубен Семеду, Бухалакис, Гильерме, Герреро, Даниэл Поденсе, Элабделлауи, Масурас, Мерия, Цимикас, Вальбуэна.

«Краснодар»: Сафонов, Фьоулусон, Спаич, Рамирес, Кабелла, Вандерсон, Намли, Берг, Вилена, Камболов, Петров.

Встреча на пирейском «Георгиос Караискакис» начнется в 22:00 по Москве. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.