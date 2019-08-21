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    Вальбуэна, Бухалакис, Герреро – в старте «Олимпиакоса» на матч с «Краснодаром»; Сафонов, Кабелья, Берг сыграют у россиян

    Стали известны стартовые составы команд на первый матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов между «Олимпиакосом» и «Краснодаром».

    «Олимпиакос»: Са, Рубен Семеду, Бухалакис, Гильерме, Герреро, Даниэл Поденсе, Элабделлауи, Масурас, Мерия, Цимикас, Вальбуэна.

    «Краснодар»: Сафонов, Фьоулусон, Спаич, Рамирес, Кабелла, Вандерсон, Намли, Берг, Вилена, Камболов, Петров.

    Встреча на пирейском «Георгиос Караискакис» начнется в 22:00 по Москве. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

    Источник: УЕФА

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    21.08.2019 21:15
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +6913

      батог 21 августа 2019, 22:06

      Быки вперед !!! Удачи !!! Держите Вальбуену !

      0
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 21 августа 2019, 21:34

      Краснодару нужен ещё один хороший центральный защитник, Фьюлсон когда на поле, жди беды... удачи Краснодару, главное что сегодня важны забитые, а не пропущенные мячи

      -2
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > STAFOR13 4 ноября 2019, 21:07

      Упырь !

      1
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 > САДЫЧОК 4 ноября 2019, 21:17

      Клоун, минусов боится. Поставил ему минус на один из его комментариев, т.к был не согласен с мнением задрота, так этот нытик дрочекнопочный нашёл мой последний комментарий за июль и ставит минусы теперь, настолько ты шершавый ноготь, весели меня дальше)

      1
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > STAFOR13 4 ноября 2019, 22:59

      ок .ставлю плюс...за мнение....а минусы были за хамство

      0
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      Рейтинг: +34

      Я2393123 21 августа 2019, 21:32

      Вперед Быки! Мы в вас верим, как и всегда!

      2
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      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch 21 августа 2019, 21:28

      Название у статьи, как буд-то во дворе 3 на 3 собрались играть!)

      0
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      Рейтинг: +4098

      Кузьмич на трибуне 21 августа 2019, 21:21

      В старте нет Шапи и Игнатьева. Это печально.

      4
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      Рейтинг: +2606

      Freyk > KLIM777 21 августа 2019, 21:25

      По сравнению с Бергом Шапи играет как Лионель Месси. Непонятно, зачем его мариновать и вместо него ставить бревно.

      3
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