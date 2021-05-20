Вальбуэна – о вызове Бензема в сборную Франции: «Дешам в любом случает выйдет победителем из этой ситуации»

Бывший полузащитник сборной Франции Матье Вальбуэна прокомментировал возвращение в национальную команду форварда Карима Бензема.
«Если он сможет принести пользу сборной, это хорошо. Это выбор тренера. Для меня Дешам в любом случает выйдет победителем из этой ситуации.
Если это сработает, мы скажем, что Дешам смог адаптироваться, несмотря на сложную ситуацию. Если нет – его не станут винить. Дешам знает, как подбирать состав, он это умеет», – сказал Вальбуэна.
- Бензема вызвали в сборную Франции впервые с октября 2015 года.
- Нападающий «Реала» вошел в заявку команды на Евро-2020.
- Тренерский штаб игнорировал его после истории с шантажом Вальбуэна интимным видео.
Источник: RMC Sport