Вальбуэна – о вызове Бензема в сборную Франции: «Дешам в любом случает выйдет победителем из этой ситуации»

Бывший полузащитник сборной Франции Матье Вальбуэна прокомментировал возвращение в национальную команду форварда Карима Бензема.

«Если он сможет принести пользу сборной, это хорошо. Это выбор тренера. Для меня Дешам в любом случает выйдет победителем из этой ситуации.

Если это сработает, мы скажем, что Дешам смог адаптироваться, несмотря на сложную ситуацию. Если нет – его не станут винить. Дешам знает, как подбирать состав, он это умеет», – сказал Вальбуэна.