Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    2 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    3 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом

    Вальбуэна – о вызове Бензема в сборную Франции: «Дешам в любом случает выйдет победителем из этой ситуации»

    Бывший полузащитник сборной Франции Матье Вальбуэна прокомментировал возвращение в национальную команду форварда Карима Бензема.

    «Если он сможет принести пользу сборной, это хорошо. Это выбор тренера. Для меня Дешам в любом случает выйдет победителем из этой ситуации.

    Если это сработает, мы скажем, что Дешам смог адаптироваться, несмотря на сложную ситуацию. Если нет – его не станут винить. Дешам знает, как подбирать состав, он это умеет», – сказал Вальбуэна.

    • Бензема вызвали в сборную Франции впервые с октября 2015 года.
    • Нападающий «Реала» вошел в заявку команды на Евро-2020.
    • Тренерский штаб игнорировал его после истории с шантажом Вальбуэна интимным видео.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: RMC Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.05.2021 21:47
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85694
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru