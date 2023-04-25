Вальбуэна ответил на критику Кокорина: «Мой уровень футбола в десять раз лучше, чем у него!»

Экс-полузащитник «Динамо» Матье Вальбуэна отреагировал на критику в свой адрес со стороны форварда «Ариса» Александра Кокорина.

Ранее 32-летний россиянин заявил: «Я забил за «Динамо» ровно 50 голов за 200 с чем-то игр, а легенда – Вальбуэна, у которого семь игр. Чудак подал три угловых в Самбу».

«Кокорин может говорить все что хочет. Он сыграл 200 матчей и забил 50 голов. Это здорово. Но я принял участие в 40 матчах на высшем уровне. Плюс мой уровень футбола в десять раз лучше, чем у него!

Но я до сих пор люблю Кокорина!» – сказал Вальбуэна.