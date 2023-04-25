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    • Вальбуэна ответил на критику Кокорина: «Мой уровень футбола в десять раз лучше, чем у него!»

    Вальбуэна ответил на критику Кокорина: «Мой уровень футбола в десять раз лучше, чем у него!»

    Экс-полузащитник «Динамо» Матье Вальбуэна отреагировал на критику в свой адрес со стороны форварда «Ариса» Александра Кокорина.

    Ранее 32-летний россиянин заявил: «Я забил за «Динамо» ровно 50 голов за 200 с чем-то игр, а легенда – Вальбуэна, у которого семь игр. Чудак подал три угловых в Самбу».

    «Кокорин может говорить все что хочет. Он сыграл 200 матчей и забил 50 голов. Это здорово. Но я принял участие в 40 матчах на высшем уровне. Плюс мой уровень футбола в десять раз лучше, чем у него!

    Но я до сих пор люблю Кокорина!» – сказал Вальбуэна.

    • Кокорин играл за «Динамо» с 2008 по 2015-й год.
    • Вальбуэна выступал за московский клуб с августа 2014-го по август 2015 года.
    • Француз забил 6 голов и отдал 17 ассистов в 40 матчах за «Динамо».
    • 39-летний Вальбуэна играет за «Олимпиакос».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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