Вальбуэна ответил на критику Кокорина: «Мой уровень футбола в десять раз лучше, чем у него!»

Экс-полузащитник «Динамо» Матье Вальбуэна отреагировал на критику в свой адрес со стороны форварда «Ариса» Александра Кокорина.
Ранее 32-летний россиянин заявил: «Я забил за «Динамо» ровно 50 голов за 200 с чем-то игр, а легенда – Вальбуэна, у которого семь игр. Чудак подал три угловых в Самбу».
«Кокорин может говорить все что хочет. Он сыграл 200 матчей и забил 50 голов. Это здорово. Но я принял участие в 40 матчах на высшем уровне. Плюс мой уровень футбола в десять раз лучше, чем у него!
Но я до сих пор люблю Кокорина!» – сказал Вальбуэна.
- Кокорин играл за «Динамо» с 2008 по 2015-й год.
- Вальбуэна выступал за московский клуб с августа 2014-го по август 2015 года.
- Француз забил 6 голов и отдал 17 ассистов в 40 матчах за «Динамо».
- 39-летний Вальбуэна играет за «Олимпиакос».
Источник: «Спорт-Экспресс»