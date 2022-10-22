Вальбуэна отреагировал на вручение Бензема «Золотого мяча»

Экс-футболист сборной Франции Матье Вальбуэна рассказал о своем отношении к тому, что Карим Бензема стал обладателем «Золотого мяча».

«Я рад за Карима, потому что он это заслужил. В жизни нужно быть честным.

Я всегда знал, как отличить футбольные дела от нефутбольных. Бензема провел потрясающий сезон», – сказал Вальбуэна.