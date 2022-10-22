Вальбуэна отреагировал на вручение Бензема «Золотого мяча»

Экс-футболист сборной Франции Матье Вальбуэна рассказал о своем отношении к тому, что Карим Бензема стал обладателем «Золотого мяча».
«Я рад за Карима, потому что он это заслужил. В жизни нужно быть честным.
Я всегда знал, как отличить футбольные дела от нефутбольных. Бензема провел потрясающий сезон», – сказал Вальбуэна.
- Нападающий «Реала» выиграл «Золотой мяч» впервые в карьере.
- Бензема был соучастником шантажа Вальбуэна в 2015 году.
- Экс-игрок «Динамо» должен был заплатить деньги, чтобы злоумышленники не выложили видеозапись интимного характера с его участием.
- Из-за скандала Карим с 2015 по 2021 год не вызывался в сборную Франции.
Источник: Yahoo