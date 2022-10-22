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    Вальбуэна отреагировал на вручение Бензема «Золотого мяча»

    Экс-футболист сборной Франции Матье Вальбуэна рассказал о своем отношении к тому, что Карим Бензема стал обладателем «Золотого мяча».

    «Я рад за Карима, потому что он это заслужил. В жизни нужно быть честным.

    Я всегда знал, как отличить футбольные дела от нефутбольных. Бензема провел потрясающий сезон», – сказал Вальбуэна.

    • Нападающий «Реала» выиграл «Золотой мяч» впервые в карьере.
    • Бензема был соучастником шантажа Вальбуэна в 2015 году.
    • Экс-игрок «Динамо» должен был заплатить деньги, чтобы злоумышленники не выложили видеозапись интимного характера с его участием.
    • Из-за скандала Карим с 2015 по 2021 год не вызывался в сборную Франции.

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    Источник: Yahoo

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    Сегодня, 08:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7549

      Томик 3 часа назад

      Мне казалось не знал. Ещё и трепло. Хотя что от них ожидать... Тьфу.

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