Вальбуэна: «Воспользовался бы шансом вернуться в «Динамо»

Бывший полузащитник «Динамо» Матье Вальбуэна не против вернуться в клуб.

— Если бы у вас был шанс вернуться в московский клуб, воспользовались бы?

— Да, конечно! У меня остались тесные контакты с некоторыми людьми из России. Я очень хорошо общаюсь с Черчесовым, который сейчас тренирует «Ференцварош». Остались самые положительные воспоминания о России, несмотря на то что я провел там всего лишь один год. Но безумно рад, что смог помочь «Динамо» в достижении хороших результатов. Я очень ценю то время.

Сейчас француз в «Олимпиакосе».

В «Динамо» Вальбуэна был в 2014-2015 годах.

Главное достижение в карьере Вальбуэна – победа в Лиге 1 с «Марселем».

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