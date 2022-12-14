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Вальбуэна: «Воспользовался бы шансом вернуться в «Динамо»

14 декабря 2022, 10:43
3

Бывший полузащитник «Динамо» Матье Вальбуэна не против вернуться в клуб.

— Если бы у вас был шанс вернуться в московский клуб, воспользовались бы?

— Да, конечно! У меня остались тесные контакты с некоторыми людьми из России. Я очень хорошо общаюсь с Черчесовым, который сейчас тренирует «Ференцварош». Остались самые положительные воспоминания о России, несмотря на то что я провел там всего лишь один год. Но безумно рад, что смог помочь «Динамо» в достижении хороших результатов. Я очень ценю то время.

  • Сейчас француз в «Олимпиакосе».
  • В «Динамо» Вальбуэна был в 2014-2015 годах.
  • Главное достижение в карьере Вальбуэна – победа в Лиге 1 с «Марселем».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Динамо Вальбуэна Матье
Комментарии (3)
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zigbert
1671024205
Игрок уникальный. Много полезного своей игрой сделал для Динамо. Но какой смысл сейчас говорить о возвращении его в команду.
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FanatSerj
1671026730
смешные, с таким же успехом можно тогда и Кураньи вернуть, да там и Хохлов вроде с Данни без дела сидят ))) Денисова только опять не берите этот нехороший человек вечно всё портит ))
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neim
1671085056
Куда тебе болезный, там 20-летним, перспективным игрокам место не всегда достается в составе.
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