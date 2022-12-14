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    Вальбуэна: «Воспользовался бы шансом вернуться в «Динамо»

    Бывший полузащитник «Динамо» Матье Вальбуэна не против вернуться в клуб.

    — Если бы у вас был шанс вернуться в московский клуб, воспользовались бы?

    — Да, конечно! У меня остались тесные контакты с некоторыми людьми из России. Я очень хорошо общаюсь с Черчесовым, который сейчас тренирует «Ференцварош». Остались самые положительные воспоминания о России, несмотря на то что я провел там всего лишь один год. Но безумно рад, что смог помочь «Динамо» в достижении хороших результатов. Я очень ценю то время.

    • Сейчас француз в «Олимпиакосе».
    • В «Динамо» Вальбуэна был в 2014-2015 годах.
    • Главное достижение в карьере Вальбуэна – победа в Лиге 1 с «Марселем».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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