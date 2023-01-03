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Фиорин Дурмишай
Статистика
Фиорин Дурмишай - статистика
Завершил карьеру
14 ноября 1996 (29)
#17 | Нападающий
187 см
Греция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
ОФИ
12
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 16 тур
ОФИ
0 : 0
03.01.2023
Волос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 15 тур
Панатинаикос
1 : 1
28.12.2022
ОФИ
46' - 90'
86'
Греция. Суперлига, 14 тур
ОФИ
0 : 1
22.12.2022
Атромитос
84' - 90'
Греция. Суперлига, 13 тур
ОФИ
2 : 1
14.11.2022
Левадиакос
1' - 87'
2'
82'
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
3 : 0
09.11.2022
ОФИ
66' - 90'
Греция. Суперлига, 11 тур
ОФИ
0 : 2
05.11.2022
Ионикос
63' - 90'
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
1 : 1
30.10.2022
ОФИ
78' - 90'
Греция. Суперлига, 9 тур
ОФИ
0 : 0
24.10.2022
ПАС Ламия
1' - 90'
Греция. Суперлига, 8 тур
ПАС
2 : 2
16.10.2022
ОФИ
30' - 90'
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
1 : 2
09.10.2022
Олимпиакос
64' - 90'
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
2 : 0
02.10.2022
ОФИ
1' - 46'
Греция. Суперлига, 5 тур
ОФИ
1 : 1
18.09.2022
ПАОК
63' - 90'
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