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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - ОФИ
АЕК - ОФИ: обзор матча 09 ноября 2022
АЕК
09.11.2022, среда, 21:00
Греция. Суперлига, 12 тур
3 : 0
Завершен
ОФИ
6'
Л. Гарсия (П)
11'
М. Гачинович
61'
П. Манталос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕК - ОФИ
Замена
М. Косидис
️️️️
Л. Гарсия
87'
83'
Замена
Т. Пасалидис
️️️️
А. Диамантис
83'
Замена
Х. Анхель Нейра
️️️️
А. Диуссе
74'
Замена
П. Стайкос
️️️️
Л. Переа
Замена
Т. Махерас
️️️️
П. Манталос
70'
66'
Замена
Ф. Дурмишай
️️️️
М. Анхель Герреро
66'
Замена
Н. Дико
️️️️
М. Джу
Замена
К. Галанопулос
️️️️
О. Пинеда
66'
Замена
С. Араухо
️️️️
М. Гачинович
66'
ГОЛ! 3:0!
П. Манталос
Пас отдал
Л. Гарсия
61'
32'
Желтая карточка
Г. Тораринссон
ГОЛ! 2:0!
М. Гачинович
Пас отдал
П. Манталос
11'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Гарсия
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
20
Петрос Манталос
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
ОФИ
35
Христос Мандас
ВР
38
Константинос Балояннис
ЛЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
23
Луис Переа
ЦФ
12
Месаке Джу
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
12
Лазарос Рота
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
7
Александер Франссон
ЦП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
9
Михалис Косидис
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
ОФИ
1
Сонни Стевенс
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
8
Яннис Бузукис
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
46
Giannis Theodosoulakis
ЦФ
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
4-1-1-2-2
33
Атанасиадис
28
Хаджусафи
24
Митоглу
2
Мукуди
19
Сидибе
16
Йонссон
20
Манталос
25
Пинеда
8
Гачинович
99
Гарсия
39
Амрабат
4-1-2-3
35
Мандас
15
Диамантис
2
Вурос
64
Ларссон
38
Балояннис
29
Мельядо
10
Диуссе
4
Тораринссон
12
Джу
23
Переа
10
Герреро
25
Пинеда
6
Галанопулос
6
Галанопулос
25
Пинеда
99
Гарсия
9
Косидис
9
Косидис
99
Гарсия
8
Гачинович
21
Араухо
21
Араухо
8
Гачинович
20
Манталос
53
Махерас
53
Махерас
20
Манталос
15
Диамантис
58
Пасалидис
58
Пасалидис
15
Диамантис
23
Переа
26
Стайкос
26
Стайкос
23
Переа
10
Диуссе
10
Нейра
10
Нейра
10
Диуссе
10
Герреро
17
Дурмишай
17
Дурмишай
10
Герреро
12
Джу
12
Дико
12
Дико
12
Джу
Остались в запасе
АЕК
ОФИ
23
Чикан Станкович
ВР
12
Лазарос Рота
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
7
Александер Франссон
ЦП
Главный тренер
Сократис Офридопулос
1
Сонни Стевенс
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
8
Яннис Бузукис
ЦП
46
Giannis Theodosoulakis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
23
Чикан Станкович
ВР
12
Лазарос Рота
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
7
Александер Франссон
ЦП
Остались в запасе
1
Сонни Стевенс
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
8
Яннис Бузукис
ЦП
46
Giannis Theodosoulakis
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча АЕК - ОФИ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
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