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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - ОФИ
Панатинаикос - ОФИ: обзор матча 28 декабря 2022
Панатинаикос
28.12.2022, среда, 22:30
Греция. Суперлига, 15 тур
1 : 1
Завершен
ОФИ
90+8'
Ф. Иоаннидис
58'
Э. Ларссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панатинаикос - ОФИ
ГОЛ! 1:1!
Ф. Иоаннидис
Пас отдал
Б. Вербич
90'
+8
89'
Замена
К. Цилианидис
️️️️
А. Диуссе
86'
Желтая карточка
Ф. Дурмишай
Замена
Г. Вагианнидис
️️️️
Я. Коцирас
83'
82'
Замена
Л. Переа
️️️️
Д. Тораль
Замена
Б. Вербич
️️️️
С. Паласиос
75'
74'
Замена
К. Яннулис
️️️️
Т. Пасалидис
74'
Замена
Х. Анхель Нейра
️️️️
Н. Дико
65'
Желтая карточка
Н. Дико
64'
Желтая карточка
А. Диамантис
Замена
Ф. Иоаннидис
️️️️
Д. Курбелис
60'
Желтая карточка
Д. Курбелис
58'
58'
ГОЛ! 0:1!
Э. Ларссон
Пас отдал
К. Балояннис
46'
Замена
Ф. Дурмишай
️️️️
Н. Маринакис
38'
Желтая карточка
Н. Маринакис
8'
Красная карточка
С. Йоху
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
6
Димитрис Курбелис
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
ОФИ
35
Христос Мандас
ВР
38
Константинос Балояннис
ЛЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
17
Самуэль Йоху
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
6
Энис Цокай
ОП
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
16
Шавьер
ЦФ
ОФИ
1
Сонни Стевенс
ВР
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
23
Тьеви
ЦП
21
Яннис Апостолакис
ЦП
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
23
Луис Переа
ЦФ
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
19
Космас Цилианидис
ЦФ
3-4-2-1
91
Бриноли
27
Коцирас
32
Магнуссон
4
Шенкевельд
6
Курбелис
21
Перес
27
Хуанкар
22
Гнезда Черин
11
Бернард
34
Паласиос
99
Шпорар
3-3-2-1
35
Мандас
64
Ларссон
4
Маринакис
17
Йоху
15
Диамантис
29
Мельядо
38
Балояннис
10
Диуссе
21
Тораль
12
Дико
27
Коцирас
13
Вагианнидис
13
Вагианнидис
27
Коцирас
34
Паласиос
7
Вербич
7
Вербич
34
Паласиос
6
Курбелис
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
6
Курбелис
58
Пасалидис
18
Яннулис
18
Яннулис
58
Пасалидис
12
Дико
10
Нейра
10
Нейра
12
Дико
21
Тораль
23
Переа
23
Переа
21
Тораль
4
Маринакис
17
Дурмишай
17
Дурмишай
4
Маринакис
10
Диуссе
19
Цилианидис
19
Цилианидис
10
Диуссе
Остались в запасе
Панатинаикос
ОФИ
12
Юрий Лодыгин
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
6
Энис Цокай
ОП
16
Шавьер
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
1
Сонни Стевенс
ВР
23
Тьеви
ЦП
21
Яннис Апостолакис
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
6
Энис Цокай
ОП
16
Шавьер
ЦФ
Остались в запасе
1
Сонни Стевенс
ВР
23
Тьеви
ЦП
21
Яннис Апостолакис
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча Панатинаикос - ОФИ
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
ОФИ
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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