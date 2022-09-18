Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - ПАОК
ОФИ - ПАОК: обзор матча 18 сентября 2022
ОФИ
18.09.2022, воскресенье, 19:00
Греция. Суперлига, 5 тур
1 : 1
Завершен
ПАОК
90+13'
А. Диамантис
8'
Х. Нарей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ОФИ - ПАОК
ГОЛ! 1:1!
А. Диамантис
90'
+13
Замена
Тьеви
️️️️
М. Анхель Герреро
84'
Замена
П. Стайкос
️️️️
Л. Переа
84'
Желтая карточка
П. Вурос
82'
82'
Желтая карточка
Брэндон
80'
Замена
Ш. Шваб
️️️️
Я. Куртич
Замена
Г. Тораринссон
️️️️
К. Балояннис
79'
77'
Желтая карточка
Э. Лирацис
72'
Замена
Брэндон
️️️️
Н. Оливейра
72'
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
Д. Аугусто
Замена
Ф. Дурмишай
️️️️
Т. Пасалидис
63'
Желтая карточка
Э. Ларссон
29'
25'
Замена
М. Цаусис
️️️️
Виейринья
15'
Желтая карточка
Виейринья
8'
ГОЛ! 0:1!
Х. Нарей
Пас отдал
Виейринья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
1
Сонни Стевенс
ВР
38
Константинос Балояннис
ЛЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
23
Луис Переа
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
7
Халед Нарей
ПВ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
ОФИ
35
Христос Мандас
ВР
17
Самуэль Йоху
ЦЗ
23
Тьеви
ЦП
21
Яннис Апостолакис
ЦП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
77
Bruce Kamau
ЦФ
46
Giannis Theodosoulakis
ЦФ
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
14
Мариос Цаусис
ЛЗ
4
Яннис Каргас
ЦЗ
22
Штефан Шваб
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
45
Яннис Константелиас
АП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
3-3-1-3
1
Стевенс
15
Диамантис
2
Вурос
58
Пасалидис
38
Балояннис
29
Мельядо
64
Ларссон
10
Диуссе
23
Переа
10
Герреро
12
Дико
4-4-1-1
24
Котарски
15
Ингасон
2
Лирацис
20
Виейринья
3
Кулиеракис
26
Дантас
8
Аугусто
14
Живкович
27
Куртич
7
Нарей
7
Оливейра
10
Герреро
23
Тьеви
23
Тьеви
10
Герреро
38
Балояннис
4
Тораринссон
4
Тораринссон
38
Балояннис
23
Переа
26
Стайкос
26
Стайкос
23
Переа
58
Пасалидис
17
Дурмишай
17
Дурмишай
58
Пасалидис
20
Виейринья
14
Цаусис
14
Цаусис
20
Виейринья
27
Куртич
22
Шваб
22
Шваб
27
Куртич
8
Аугусто
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
8
Аугусто
7
Оливейра
23
Брэндон
23
Брэндон
7
Оливейра
Остались в запасе
ОФИ
ПАОК
35
Христос Мандас
ВР
17
Самуэль Йоху
ЦЗ
21
Яннис Апостолакис
ЦП
77
Bruce Kamau
ЦФ
46
Giannis Theodosoulakis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
12
Живко Живкович
ВР
4
Яннис Каргас
ЦЗ
22
Филипе Соареш
АП
45
Яннис Константелиас
АП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
17
Самуэль Йоху
ЦЗ
21
Яннис Апостолакис
ЦП
77
Bruce Kamau
ЦФ
46
Giannis Theodosoulakis
ЦФ
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
4
Яннис Каргас
ЦЗ
22
Филипе Соареш
АП
45
Яннис Константелиас
АП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча ОФИ - ПАОК
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Вардиноянис
Новости команд
Все
ОФИ
ПАОК
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Андерлехта» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:39
«Хапоэль Беэр-Шева» – «ОФИ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Хапоэля Беер-Шева» и «ОФИ» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
«ОФИ» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Андерлехта» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:39
«Хапоэль Беэр-Шева» – «ОФИ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Хапоэля Беер-Шева» и «ОФИ» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
«ОФИ» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Отказавший ЦСКА Банза подписал контракт с новым клубом
14 сентября
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
5 сентября
2
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
4 сентября
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
29 августа
2
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+