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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - Олимпиакос
ОФИ - Олимпиакос: обзор матча 09 октября 2022
ОФИ
09.10.2022, воскресенье, 16:00
Греция. Суперлига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Олимпиакос
58'
Г. Родригеш
81'
С. Бакамбу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ОФИ - Олимпиакос
Желтая карточка
Н. Маринакис
84'
81'
ГОЛ! 0:2!
С. Бакамбу
Пас отдал
М. Вальбуэна
Желтая карточка
К. Балояннис
74'
74'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
П. Бьель
Замена
М. Джу
️️️️
М. Мельядо
72'
Замена
Ф. Дурмишай
️️️️
Д. Тораль
64'
58'
ГОЛ! 0:1!
Г. Родригеш
Пас отдал
Х. Родригес
52'
Пенальти не реализован!
Х. Родригес
46'
Замена
Г. Родригеш
️️️️
Г. Масурас
Желтая карточка
Э. Ларссон
45'
+2
38'
Замена
М. Врусаи
️️️️
Пипа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
35
Христос Мандас
ВР
38
Константинос Балояннис
ЛЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ОП
21
Джон Тораль
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
23
Луис Переа
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
5
Андреас Ндой
ЦП
16
Хван Ин Бом
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
20
Агуибу Камара
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
ОФИ
1
Сонни Стевенс
ВР
17
Самуэль Йоху
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
23
Тьеви
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
12
Месаке Джу
ЦФ
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
12
Марсело
ЛЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
18
Диадай Самассеку
ОП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
16
Хван У-Джо
ЦФ
3-3-1-3
35
Мандас
2
Вурос
15
Диамантис
64
Ларссон
38
Балояннис
29
Мельядо
4
Маринакис
21
Тораль
12
Дико
23
Переа
10
Герреро
3-1-2-3-1
19
Цолакис
2
Пипа
19
Папастатопулос
5
Рябчук
6
М'Вила
5
Ндой
16
Ин Бом
16
Бьель
20
Камара
7
Масурас
94
Бакамбу
21
Тораль
17
Дурмишай
17
Дурмишай
21
Тораль
29
Мельядо
12
Джу
12
Джу
29
Мельядо
16
Бьель
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
16
Бьель
7
Масурас
10
Родригеш
10
Родригеш
7
Масурас
2
Пипа
17
Врусаи
17
Врусаи
2
Пипа
Остались в запасе
ОФИ
Олимпиакос
1
Сонни Стевенс
ВР
17
Самуэль Йоху
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
23
Тьеви
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
1
Александрос Пасхалакис
ВР
12
Марсело
ЛЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
1
Сонни Стевенс
ВР
17
Самуэль Йоху
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
23
Тьеви
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
Остались в запасе
1
Александрос Пасхалакис
ВР
12
Марсело
ЛЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча ОФИ - Олимпиакос
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Вардиноянис
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