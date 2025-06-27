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Панатинаикос
Кингс Кангва
Новости
€ 3,80 млн
Кингс Кангва - новости
Панатинаикос
4 июня 1999 (27)
#42 | Полузащитник
Замбия
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Трансферы
«Локомотив» рассматривает четырех полузащитников вместо Веры
2025.06.27 23:23
2
Клуб Первой лиги купит у «Црвены Звезды» хавбека сборной Замбии
2024.07.16 10:45
«Крылья Советов» сделали предложение «Црвене Звезде» по покупке Кингса Кангвы
2023.01.10 23:59
«Крылья Советов» могут вернуть в РПЛ Жаба и Кингса Кангва
2022.12.16 22:32
2
Кангва перешел из «Арсенала» в «Црвену Звезду»
2022.05.30 00:52
1
Фото
Тикнизян, Мозес и Николсон – в символической сборной 28-го тура РПЛ по версии WhoScored
2022.05.09 19:33
2
Кангва дисквалифицирован на два матча за фразу «судья – дерьмо» в адрес Безбородова
2022.04.14 16:56
10
Комитет по этике РФС не будет рассматривать фразу Кангва «судья – дерьмо» в адрес Безбородова
2022.04.13 13:51
2
Егоров – о Кангва: «Древолаз не понял, что ему сказал Безбородов. Будьте добры, научите его русскому языку»
2022.04.11 18:33
4
КДК рассмотрит фразу Кангва «судья – дерьмо» в адрес Безбородова
2022.04.11 13:13
12
Безбородов – о том, что Кангва назвал его дерьмом: «Пусть РФС реагирует»
2022.04.10 23:00
3
Аджоев: «Кто-то может объяснить, почему отменили гол «Арсенала»?»
2022.04.10 19:38
8
Кангва – о Безбородове: «Дерьмо. Он сумасшедший, судил в пользу «Спартака»
2022.04.10 19:19
26
Фото
Акинфеев, Фернандес, Классон и Эджуке – в символической сборной 17-го тура РПЛ по версии WhoScored
2021.12.06 21:57
6
Видео
Братья Кангва организовали победный гол «Арсенала» в матче с «Химками»
2021.12.05 16:39
2
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Лантратов, Кассьерра и три игрока «Зенита» – в символической сборной 13-го тура РПЛ по версии WhoScored
2021.11.01 20:41
5
Фото
Фернандес, Эджуке и Малком – в символической сборной 11-го тура РПЛ по версии WhoScored
2021.10.18 11:52
11
Фото
Сафонов, Джикия, Крал и Влашич – в символической сборной пятого тура РПЛ по версии Opta
2020.08.27 19:32
13
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