Братья Кангва организовали победный гол «Арсенала» в матче с «Химками»

Решающий гол «Арсенала» в 17-м туре РПЛ против «Химок» (2:1) забил Эванс Кангва. Ему ассистировал брат Кингс.

Кингс Кангва в этом матче поучаствовал в обоих голах.

Эванс Кангва играет в Туле с 2017 года.

Кингс переехал в Россию в 2019 году.

«Арсенал» благодаря 3 очкам покинул зону переходных матчей.