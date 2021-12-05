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    Братья Кангва организовали победный гол «Арсенала» в матче с «Химками»

    Решающий гол «Арсенала» в 17-м туре РПЛ против «Химок» (2:1) забил Эванс Кангва. Ему ассистировал брат Кингс.

    Кингс Кангва в этом матче поучаствовал в обоих голах.

    • Эванс Кангва играет в Туле с 2017 года.
    • Кингс переехал в Россию в 2019 году.
    • «Арсенал» благодаря 3 очкам покинул зону переходных матчей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2862

      Блямба 51 минуту назад

      Еслиб не было Кангвы в городах и сёлах..
      Никогда не знали мы
      этих дней весёлых.

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