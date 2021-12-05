Еслиб не было Кангвы в городах и сёлах..
Никогда не знали мы
этих дней весёлых.
Решающий гол «Арсенала» в 17-м туре РПЛ против «Химок» (2:1) забил Эванс Кангва. Ему ассистировал брат Кингс.
Кингс Кангва в этом матче поучаствовал в обоих голах.
- Эванс Кангва играет в Туле с 2017 года.
- Кингс переехал в Россию в 2019 году.
- «Арсенал» благодаря 3 очкам покинул зону переходных матчей.
Братья Кангва испекли победный голешник. Лантратов чуууть-чуть не выручил pic.twitter.com/0ipPor8SI2— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 5, 2021
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