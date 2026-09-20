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Греция. Суперлига
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Панатинаикос
Кингс Кангва
Статистика
€ 3,80 млн
Кингс Кангва - статистика
Панатинаикос
4 июня 1999 (27)
#42 | Полузащитник
Замбия
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Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 5 тур
Каламата
0 : 1
20.09.2026
Панатинаикос
1' - 65'
44'
Греция. Суперлига, 4 тур
Панатинаикос
3 : 0
13.09.2026
Панетоликос
61' - 90'
Греция. Суперлига, 1 тур
Панатинаикос
3 : 1
10.09.2026
Кифисиас
1' - 60'
53'
Греция. Суперлига, 3 тур
Панатинаикос
3 : 1
06.09.2026
ПАОК
1' - 62'
53'
Греция. Суперлига, 2 тур
Левадиакос
0 : 2
31.08.2026
Панатинаикос
1' - 90'
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Россия. Премьер-лига 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Панатинаикос
5
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 5 тур
Каламата
0 : 1
20.09.2026
Панатинаикос
1' - 65'
44'
Греция. Суперлига, 4 тур
Панатинаикос
3 : 0
13.09.2026
Панетоликос
61' - 90'
Греция. Суперлига, 1 тур
Панатинаикос
3 : 1
10.09.2026
Кифисиас
1' - 60'
53'
Греция. Суперлига, 3 тур
Панатинаикос
3 : 1
06.09.2026
ПАОК
1' - 62'
53'
Греция. Суперлига, 2 тур
Левадиакос
0 : 2
31.08.2026
Панатинаикос
1' - 90'
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