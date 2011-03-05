|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лорьян
|29
|-34
|1
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.05.2011
|1' -17'
|Монпелье (Монпелье)
|3:1
|Лорьян (Лорьян)
|07.05.2011
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|0:0
|Тулуза (Тулуза)
|30.04.2011
|1' -90'
|Ланс (Ланс)
|2:3
|Лорьян (Лорьян)
|24.04.2011
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|1:1
|Лилль (Лилль)
|16.04.2011
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|1:2
|Лорьян (Лорьян)
|09.04.2011
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|1:1
|Сошо (Монбельяр)
|02.04.2011
|1' -90'
|ПСЖ (Париж)
|0:0
|Лорьян (Лорьян)
|19.03.2011
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|0:0
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|12.03.2011
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|3:3
|Лорьян (Лорьян)
|05.03.2011
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|0:0
|Нанси (Нанси)
|26.02.2011
|1' -90'
|Валансьен (Валансьен)
|0:0
|Лорьян (Лорьян)
|19.02.2011
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|5:1
|Бордо (Бордо)
|12.02.2011
|1' -90'
|Монако (Монако)
|3:1
|Лорьян (Лорьян)
|05.02.2011
|1' -90'
|Кан (Кан)
|0:2
|Лорьян (Лорьян)
|86'
|29.01.2011
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:0
|Брест (Брест)
|15.01.2011
|1' -90'
|Лион (Лион)
|3:0
|Лорьян (Лорьян)
|21.12.2010
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|0:0
|Монпелье (Монпелье)
|18.12.2010
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|3:0
|Лорьян (Лорьян)
|05.12.2010
|1' -84'
|Лилль (Лилль)
|6:3
|Лорьян (Лорьян)
|84'
|27.11.2010
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:0
|Ренн (Ренн)
|20.11.2010
|1' -90'
|Сошо (Монбельяр)
|2:0
|Лорьян (Лорьян)
|14.11.2010
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|1:1
|ПСЖ (Париж)
|06.11.2010
|1' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|1:2
|Лорьян (Лорьян)
|30.10.2010
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|17.10.2010
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:1
|Валансьен (Валансьен)
|02.10.2010
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|1:0
|Лорьян (Лорьян)
|25.09.2010
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:1
|Монако (Монако)
|18.09.2010
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|0:1
|Кан (Кан)
|12.09.2010
|1' -90'
|Брест (Брест)
|0:0
|Лорьян (Лорьян)