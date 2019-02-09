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    Хуан Агилера - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Хуан
    Фамилия Агилера
    Команда Уэска
    Состав Основной
    Родной город Мадрид
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 сентября 1985 (37 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уэска 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.05.2019 Был в запасе Уэска (Уэска) 2:1 Леганес (Леганес)
    12.05.2019 Был в запасе Бетис (Севилья) 2:1 Уэска (Уэска)
    07.04.2019 Был в запасе Леванте (Валенсия) 2:2 Уэска (Уэска)
    31.03.2019 Был в запасе Реал (Мадрид) 3:2 Уэска (Уэска)
    16.03.2019 Был в запасе Уэска (Уэска) 1:3 Алавес (Витория-Гастейс)
    09.03.2019 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 2:1 Уэска (Уэска)
    02.03.2019 Был в запасе Уэска (Уэска) 2:1 Севилья (Севилья)
    22.02.2019 Был в запасе Эспаньол (Барселона) 1:1 Уэска (Уэска)
    18.02.2019 Был в запасе Уэска (Уэска) 0:1 Атлетик (Бильбао)
    09.02.2019 Был в запасе Жирона (Жирона) 0:2 Уэска (Уэска)
    01.02.2019 Был в запасе Уэска (Уэска) 4:0 Вальядолид (Вальядолид)
    27.01.2019 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 0:0 Уэска (Уэска)
    19.01.2019 Был в запасе Уэска (Уэска) 0:3 Атлетико (Мадрид)
    12.01.2019 Был в запасе Леганес (Леганес) 1:0 Уэска (Уэска)
    09.12.2018 1' -90' Уэска (Уэска) 0:1 Реал (Мадрид)
    01.12.2018 Был в запасе Сельта (Виго) 2:0 Уэска (Уэска)
    24.11.2018 Был в запасе Уэска (Уэска) 2:2 Леванте (Валенсия)
    11.11.2018 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 2:1 Уэска (Уэска)
    04.11.2018 Был в запасе Уэска (Уэска) 1:1 Хетафе (Хетафе)
    28.10.2018 1' -77' Севилья (Севилья) 2:1 Уэска (Уэска)
    21.10.2018 Был в запасе Уэска (Уэска) 0:2 Эспаньол (Барселона)
    07.10.2018 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Уэска (Уэска)
    30.09.2018 1' -90' Уэска (Уэска) 1:1 Жирона (Жирона)
    34'
    25.09.2018 46' -90' Атлетико (Мадрид) 3:0 Уэска (Уэска)
    14.09.2018 Был в запасе Уэска (Уэска) 0:1 Райо Вальекано (Мадрид)
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