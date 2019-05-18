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Хуан Агилера
Статистика
Хуан Агилера - статистика
Завершил карьеру
13 сентября 1985 (41), Мадрид
#5 | Полузащитник
185 см
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уэска
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Уэска
2 : 1
18.05.2019
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Бетис
2 : 1
12.05.2019
Уэска
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Леванте
2 : 2
07.04.2019
Уэска
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Реал
3 : 2
31.03.2019
Уэска
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Уэска
1 : 3
16.03.2019
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Хетафе
2 : 1
09.03.2019
Уэска
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Уэска
2 : 1
02.03.2019
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Эспаньол
1 : 1
22.02.2019
Уэска
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Уэска
0 : 1
18.02.2019
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Жирона
0 : 2
09.02.2019
Уэска
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Уэска
4 : 0
01.02.2019
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
27.01.2019
Уэска
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Уэска
0 : 3
19.01.2019
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Леганес
1 : 0
12.01.2019
Уэска
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Уэска
0 : 1
09.12.2018
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
2 : 0
01.12.2018
Уэска
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Уэска
2 : 2
24.11.2018
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Алавес
2 : 1
11.11.2018
Уэска
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Уэска
1 : 1
04.11.2018
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 1
28.10.2018
Уэска
1' - 77'
Испания. Примера, 9 тур
Уэска
0 : 2
21.10.2018
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Вальядолид
1 : 0
07.10.2018
Уэска
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Уэска
1 : 1
30.09.2018
Жирона
1' - 90'
34'
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
3 : 0
25.09.2018
Уэска
46' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Уэска
0 : 1
14.09.2018
Райо Вальекано
Был в запасе
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