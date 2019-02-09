Хуан Агилера - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Хуан
|Фамилия
|Агилера
|Команда
|Уэска
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 сентября 1985 (37 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Хуан
|Фамилия
|Агилера
|Команда
|Уэска
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 сентября 1985 (37 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уэска
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2019
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|2:1
|Леганес (Леганес)
|12.05.2019
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|2:1
|Уэска (Уэска)
|07.04.2019
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|2:2
|Уэска (Уэска)
|31.03.2019
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|3:2
|Уэска (Уэска)
|16.03.2019
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|1:3
|Алавес (Витория-Гастейс)
|09.03.2019
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|2:1
|Уэска (Уэска)
|02.03.2019
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|2:1
|Севилья (Севилья)
|22.02.2019
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|1:1
|Уэска (Уэска)
|18.02.2019
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|0:1
|Атлетик (Бильбао)
|09.02.2019
|Был в запасе
|Жирона (Жирона)
|0:2
|Уэска (Уэска)
|01.02.2019
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|4:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|27.01.2019
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:0
|Уэска (Уэска)
|19.01.2019
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|0:3
|Атлетико (Мадрид)
|12.01.2019
|Был в запасе
|Леганес (Леганес)
|1:0
|Уэска (Уэска)
|09.12.2018
|1' -90'
|Уэска (Уэска)
|0:1
|Реал (Мадрид)
|01.12.2018
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|2:0
|Уэска (Уэска)
|24.11.2018
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|2:2
|Леванте (Валенсия)
|11.11.2018
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:1
|Уэска (Уэска)
|04.11.2018
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|1:1
|Хетафе (Хетафе)
|28.10.2018
|1' -77'
|Севилья (Севилья)
|2:1
|Уэска (Уэска)
|21.10.2018
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|0:2
|Эспаньол (Барселона)
|07.10.2018
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Уэска (Уэска)
|30.09.2018
|1' -90'
|Уэска (Уэска)
|1:1
|Жирона (Жирона)
|34'
|25.09.2018
|46' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|3:0
|Уэска (Уэска)
|14.09.2018
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|0:1
|Райо Вальекано (Мадрид)