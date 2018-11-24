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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Уэска - Леванте
Уэска - Леванте: обзор матча 24 ноября 2018
Уэска
24.11.2018, суббота, 20:30
Испания. Примера, 13 тур
2 : 2
Завершен
Леванте
23'
К. Ривера
51'
Х. Этчейта
45'
Р. Марти
74'
Э. Боатенг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэска - Леванте
Вторая желтая
Л. Авила
90'
+6
Желтая карточка
Л. Авила
81'
81'
Желтая карточка
А. Гарсия
Желтая карточка
А. Йованович
75'
74'
ГОЛ! 2:2!
Э. Боатенг
Пас отдал
Джейсон
67'
Желтая карточка
С. Прсич
ГОЛ! 2:1!
Х. Этчейта
Пас отдал
Д. Феррейро
51'
45'
ГОЛ! 1:1!
Р. Марти
ГОЛ! 1:0!
К. Ривера
23'
Желтая карточка
Х. Пулидо
12'
10'
Желтая карточка
Н. Вукчевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
1
Александар Йованович
ВР
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
17
Кристиан Ривера
ЦП
18
Дамьян Мусто
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
11
Алекс Гальяр
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Леванте
13
Ойер
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
5
Чема
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
23
Джейсон
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Уэска
1
Аксель Вернер
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
22
Луис Састре
ЦП
5
Хуан Агилера
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
Леванте
13
Айтор
ВР
19
Педро Лопес
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
10
Энис Барди
АП
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
4-2-2-2
1
Йованович
21
Мирамон
5
Пулидо
3
Этчейта
29
Акапо
17
Ривера
18
Мусто
16
Гомес
7
Феррейро
11
Гальяр
9
Эрнандес
3-3-1-1-2
13
Ойер
5
Чема
23
Кабако
44
Пьер
23
Коке
17
Вукчевич
3
Гарсия
14
Прсич
23
Джейсон
9
Марти
9
Майорал
Остались в запасе
Уэска
Леванте
1
Аксель Вернер
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
22
Луис Састре
ЦП
5
Хуан Агилера
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
10
Энис Барди
АП
27
Мозес Саймон
ЛВ
13
Айтор
ВР
19
Педро Лопес
ПЗ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
22
Луис Састре
ЦП
5
Хуан Агилера
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
Остались в запасе
10
Энис Барди
АП
27
Мозес Саймон
ЛВ
13
Айтор
ВР
19
Педро Лопес
ПЗ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Уэска - Леванте
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Эль-Алькорас
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