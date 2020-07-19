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Родриго Тарин
Статистика
Родриго Тарин - статистика
Завершил карьеру
5 июля 1996 (30)
#28 | Защитник
181 см
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Кубок 2019/2020
Испания. Примера 2019/2020
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Леганес
13
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Леганес
2 : 2
19.07.2020
Реал
1' - 55'
Испания. Примера, 37 тур
Атлетик
0 : 2
16.07.2020
Леганес
1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Леганес
1 : 0
12.07.2020
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Эйбар
0 : 0
09.07.2020
Леганес
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Эспаньол
0 : 1
05.07.2020
Леганес
1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Леганес
0 : 3
30.06.2020
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Осасуна
2 : 1
27.06.2020
Леганес
1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Леганес
0 : 0
22.06.2020
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Мальорка
1 : 1
19.06.2020
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Барселона
2 : 0
16.06.2020
Леганес
1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Леганес
1 : 2
13.06.2020
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Атлетико
0 : 0
26.01.2020
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Леганес
0 : 3
17.01.2020
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Вальядолид
2 : 2
03.01.2020
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Леганес
2 : 0
22.12.2019
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Алавес
1 : 1
13.12.2019
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Леганес
3 : 2
08.12.2019
Сельта
1' - 90'
49'
Испания. Примера, 15 тур
Севилья
1 : 0
01.12.2019
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Леганес
1 : 2
23.11.2019
Барселона
83' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Реал
5 : 0
30.10.2019
Леганес
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Леганес
0 : 1
25.08.2019
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Леганес
0 : 1
17.08.2019
Осасуна
1' - 90'
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