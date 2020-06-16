Родриго Тарин - статистика
#28 | Защитник
|Имя
|Родриго
|Фамилия
|Тарин
|Команда
|Леганес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Родриго
|Фамилия
|Тарин
|Команда
|Леганес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Леганес
|13
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.07.2020
|1' -55'
|Леганес (Леганес)
|2:2
|Реал (Мадрид)
|16.07.2020
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|0:2
|Леганес (Леганес)
|12.07.2020
|1' -90'
|Леганес (Леганес)
|1:0
|Валенсия (Валенсия)
|09.07.2020
|1' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|0:0
|Леганес (Леганес)
|05.07.2020
|1' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|0:1
|Леганес (Леганес)
|30.06.2020
|Был в запасе
|Леганес (Леганес)
|0:3
|Севилья (Севилья)
|27.06.2020
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|2:1
|Леганес (Леганес)
|22.06.2020
|Был в запасе
|Леганес (Леганес)
|0:0
|Гранада (Гранада)
|19.06.2020
|Был в запасе
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:1
|Леганес (Леганес)
|16.06.2020
|1' -90'
|Барселона (Барселона)
|2:0
|Леганес (Леганес)
|13.06.2020
|Был в запасе
|Леганес (Леганес)
|1:2
|Вальядолид (Вальядолид)
|26.01.2020
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|0:0
|Леганес (Леганес)
|17.01.2020
|1' -90'
|Леганес (Леганес)
|0:3
|Хетафе (Хетафе)
|03.01.2020
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|2:2
|Леганес (Леганес)
|22.12.2019
|Был в запасе
|Леганес (Леганес)
|2:0
|Эспаньол (Барселона)
|13.12.2019
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:1
|Леганес (Леганес)
|08.12.2019
|1' -90'
|Леганес (Леганес)
|3:2
|Сельта (Виго)
|49'
|01.12.2019
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Леганес (Леганес)
|23.11.2019
|83' -90'
|Леганес (Леганес)
|1:2
|Барселона (Барселона)
|30.10.2019
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|5:0
|Леганес (Леганес)
|25.08.2019
|1' -90'
|Леганес (Леганес)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|17.08.2019
|1' -90'
|Леганес (Леганес)
|0:1
|Осасуна (Памплона)