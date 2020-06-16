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    Родриго Тарин - статистика

    #28 | Защитник
    Имя Родриго
    Фамилия Тарин
    Команда Леганес
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 июля 1996 (26 лет)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Леганес 13 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.07.2020 1' -55' Леганес (Леганес) 2:2 Реал (Мадрид)
    16.07.2020 1' -90' Атлетик (Бильбао) 0:2 Леганес (Леганес)
    12.07.2020 1' -90' Леганес (Леганес) 1:0 Валенсия (Валенсия)
    09.07.2020 1' -90' Эйбар (Эйбар) 0:0 Леганес (Леганес)
    05.07.2020 1' -90' Эспаньол (Барселона) 0:1 Леганес (Леганес)
    30.06.2020 Был в запасе Леганес (Леганес) 0:3 Севилья (Севилья)
    27.06.2020 1' -90' Осасуна (Памплона) 2:1 Леганес (Леганес)
    22.06.2020 Был в запасе Леганес (Леганес) 0:0 Гранада (Гранада)
    19.06.2020 Был в запасе Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:1 Леганес (Леганес)
    16.06.2020 1' -90' Барселона (Барселона) 2:0 Леганес (Леганес)
    13.06.2020 Был в запасе Леганес (Леганес) 1:2 Вальядолид (Вальядолид)
    26.01.2020 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 0:0 Леганес (Леганес)
    17.01.2020 1' -90' Леганес (Леганес) 0:3 Хетафе (Хетафе)
    03.01.2020 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 2:2 Леганес (Леганес)
    22.12.2019 Был в запасе Леганес (Леганес) 2:0 Эспаньол (Барселона)
    13.12.2019 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 1:1 Леганес (Леганес)
    08.12.2019 1' -90' Леганес (Леганес) 3:2 Сельта (Виго)
    49'
    01.12.2019 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:0 Леганес (Леганес)
    23.11.2019 83' -90' Леганес (Леганес) 1:2 Барселона (Барселона)
    30.10.2019 1' -90' Реал (Мадрид) 5:0 Леганес (Леганес)
    25.08.2019 1' -90' Леганес (Леганес) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    17.08.2019 1' -90' Леганес (Леганес) 0:1 Осасуна (Памплона)
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