Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Барселона
Леганес - Барселона: обзор матча 23 ноября 2019
Леганес
23.11.2019, суббота, 15:00
Испания. Примера, 14 тур
1 : 2
Завершен
Барселона
12'
Ю. Эн-Несири
53'
Л. Суарес
79'
А. Видаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Барселона
90'
Желтая карточка
А. Видаль
Замена
Г. Каррийо
️️️️
К. Омеруо
83'
Замена
Р. Тарин
️️️️
Р. Меса
83'
79'
ГОЛ! 1:2!
А. Видаль
70'
Замена
А. Фати
️️️️
Ф. де Йонг
Замена
Х. Эрасо
️️️️
О. Родригес
61'
57'
Замена
А. Видаль
️️️️
С. Бускетс
57'
Замена
И. Ракитич
️️️️
А. Гризманн
53'
ГОЛ! 1:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Л. Месси
32'
Желтая карточка
С. Бускетс
Желтая карточка
Р. Меса
20'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
Р. Меса
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
22
Мусса Ваге
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Леганес
12
Хуан Сориано
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
28
Родриго Тарин
ЦЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Барселона
33
Нето
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
23
Артуро Видаль
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
3-2-2-1-2
25
Куэльяр
4
Омеруо
22
Сиовас
33
Сильва
16
Росалес
5
Бустинса
16
Меса
21
Перес
14
Родригес
21
Эн-Несири
22
Брейтуэйт
4-1-1-2-2
1
тер Стеген
22
Ваге
3
Пике
14
Умтити
23
Фирпо
5
Бускетс
21
де Йонг
10
Месси
10
Дембеле
9
Суарес
7
Гризманн
16
Меса
28
Тарин
28
Тарин
16
Меса
14
Родригес
14
Эрасо
14
Эрасо
14
Родригес
4
Омеруо
9
Каррийо
9
Каррийо
4
Омеруо
21
де Йонг
31
Фати
31
Фати
21
де Йонг
5
Бускетс
23
Видаль
23
Видаль
5
Бускетс
7
Гризманн
11
Ракитич
11
Ракитич
7
Гризманн
Остались в запасе
Леганес
Барселона
24
Айтор Руйбаль
ПВ
12
Хуан Сориано
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
33
Нето
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
24
Айтор Руйбаль
ПВ
12
Хуан Сориано
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Леганес - Барселона
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Леганес
Барселона
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
Вчера, 17:59
1
«Барселона» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 14:50
Защитник «Родины»: «Мбаппе подошел бы нам больше, чем Ямаль»
21 ноября
2
Ла Лига: шансы «Барселоны» и «Вильярреала» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Флик попросил «Барселону» усилить зимой две позиции
20 ноября
Мората нашел новый клуб
28 августа
«Динамо» интересовалось вингером из испанского клуба
25 июня
«Сочи» нацелился на испанского форварда
2025.09.10 15:21
1
Игрок «Леганеса» хочет уйти в декретный отпуск
2025.08.21 00:24
1
Раскрыты клубы, пытавшиеся перехватить Тикнизяна у «Црвены Звезды»
2025.06.23 21:21
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
Вчера, 17:59
1
«Барселона» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 14:50
Защитник «Родины»: «Мбаппе подошел бы нам больше, чем Ямаль»
21 ноября
2
Ла Лига: шансы «Барселоны» и «Вильярреала» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Флик попросил «Барселону» усилить зимой две позиции
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+