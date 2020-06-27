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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Леганес
Осасуна - Леганес: обзор матча 27 июня 2020
Осасуна
27.06.2020, суббота, 20:30
Испания. Примера, 32 тур
2 : 1
Завершен
Леганес
9'
Э. Гальего
90+6'
Э. Гальего
50'
Х. Авилес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Леганес
ГОЛ! 2:1!
Э. Гальего
Пас отдал
И. Перес
90'
+6
90'
+2
Замена
М. Гарридо
️️️️
Р. Меса
Замена
Э. Барха
️️️️
Р. Торрес
88'
80'
Замена
Х. Эрасо
️️️️
Р. Ассале
Замена
А. Латорре
️️️️
Адриан
80'
Замена
М. Кардона
️️️️
Р. Гарсия
80'
Замена
Х. Монкайола
️️️️
Ф. Мерида
63'
Замена
И. Перес
️️️️
Д. Брашанац
63'
61'
Замена
Х. Сильва
️️️️
Б. Хиль
50'
ГОЛ! 1:1!
Х. Авилес
Пас отдал
Р. Меса
46'
Замена
Х. Авилес
️️️️
А. Руйбаль
46'
Замена
Р. Росалес
️️️️
Ч. Авазим
45'
Желтая карточка
Ч. Авазим
Желтая карточка
Д. Брашанац
34'
ГОЛ! 1:0!
Э. Гальего
Пас отдал
Ф. Мерида
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
8
Фран Мерида
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
20
Адриан
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
28
Родриго Тарин
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
16
Роке Меса
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
27
Рожер Ассале
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Осасуна
13
Иньяки Альварес
ВР
1
Хуан Перес
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
7
Хон Монкайола
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
22
Марк Кардона
ЦФ
Леганес
35
Пабло Ломбо
ВР
12
Хуан Сориано
ВР
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
36
Иван Аморес
ЦП
36
Ресио
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
39
Ману Гарридо
ЦФ
19
Хавьер Авилес
ЦФ
4-2-2-2
1
Эррера
2
Эступиньян
15
Эрнандес
15
Гарсия
22
Видаль
8
Мерида
5
Брашанац
14
Гарсия
10
Торрес
18
Гальего
20
Адриан
4-2-2-2
25
Куэльяр
28
Тарин
15
Авазим
22
Сиовас
13
Родригес
16
Меса
21
Перес
24
Руйбаль
17
Хиль
27
Ассале
10
Герреро
10
Торрес
11
Барха
11
Барха
10
Торрес
20
Адриан
3
Латорре
3
Латорре
20
Адриан
8
Мерида
7
Монкайола
7
Монкайола
8
Мерида
5
Брашанац
21
Перес
21
Перес
5
Брашанац
14
Гарсия
22
Кардона
22
Кардона
14
Гарсия
16
Меса
39
Гарридо
39
Гарридо
16
Меса
15
Авазим
16
Росалес
16
Росалес
15
Авазим
17
Хиль
33
Сильва
33
Сильва
17
Хиль
27
Ассале
14
Эрасо
14
Эрасо
27
Ассале
24
Руйбаль
19
Авилес
19
Авилес
24
Руйбаль
Остались в запасе
Осасуна
Леганес
13
Иньяки Альварес
ВР
1
Хуан Перес
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
36
Иван Аморес
ЦП
10
Ибраим Амаду
ОП
35
Пабло Ломбо
ВР
12
Хуан Сориано
ВР
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
36
Ресио
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
13
Иньяки Альварес
ВР
1
Хуан Перес
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
Остались в запасе
36
Иван Аморес
ЦП
10
Ибраим Амаду
ОП
35
Пабло Ломбо
ВР
12
Хуан Сориано
ВР
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
36
Ресио
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Осасуна - Леганес
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Альберола Рохас
Стадион:
Эль Садар
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