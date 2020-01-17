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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Хетафе
Леганес - Хетафе: обзор матча 17 января 2020
Леганес
17.01.2020, пятница, 23:00
Испания. Примера, 20 тур
0 : 3
Завершен
Хетафе
12'
Л. Кабрера
21'
А. Ньом
33'
Х. Мата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Хетафе
90'
+7
Желтая карточка
Д. Суарес
Желтая карточка
Х. Сильва
90'
+1
Вторая желтая
Р. Перес
90'
Желтая карточка
Р. Перес
90'
Желтая карточка
Ресио
76'
72'
Желтая карточка
Х. Мата
Желтая карточка
Х. Мануэль Арнайц
66'
64'
Желтая карточка
Н. Максимович
Желтая карточка
М. Брейтуэйт
56'
Желтая карточка
Р. Меса
53'
33'
ГОЛ! 0:3!
Х. Мата
Пас отдал
Х. Молина
21'
ГОЛ! 0:2!
А. Ньом
Пас отдал
М. Кукурелья
15'
Желтая карточка
А. Ньом
12'
ГОЛ! 0:1!
Л. Кабрера
Пас отдал
Д. Суарес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
28
Родриго Тарин
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Леганес
12
Хуан Сориано
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
36
Ресио
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
23
Джейсон
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Куэльяр
28
Тарин
4
Омеруо
33
Сильва
13
Родригес
5
Бустинса
16
Меса
21
Перес
14
Родригес
22
Брейтуэйт
9
Каррийо
3-2-2-2
13
Сорья
17
Оливера
6
Кабрера
2
Джене
22
Суарес
17
Кукурелья
88
Максимович
8
Арамбарри
17
Мата
19
Молина
Остались в запасе
Леганес
Хетафе
24
Айтор Руйбаль
ПВ
12
Хуан Сориано
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
36
Ресио
ЦП
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
23
Джейсон
ПВ
1
Леандро Чичисола
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
24
Айтор Руйбаль
ПВ
12
Хуан Сориано
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
36
Ресио
ЦП
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Остались в запасе
23
Джейсон
ПВ
1
Леандро Чичисола
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Леганес - Хетафе
6
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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