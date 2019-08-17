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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Осасуна
Леганес - Осасуна: обзор матча 17 августа 2019
Леганес
17.08.2019, суббота, 22:00
Испания. Примера, 1 тур
0 : 1
Завершен
Осасуна
75'
Л. Авила
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Осасуна
90'
+4
Замена
М. Кастельяно
️️️️
Д. Брашанац
Красная карточка
О. Родригес
90'
+3
83'
Замена
Л. Переа
️️️️
Л. Авила
Замена
Х. Мануэль Арнайц
️️️️
У. Бустинса
77'
Замена
М. Наварро
️️️️
Р. Росалес
77'
75'
ГОЛ! 0:1!
Л. Авила
Пас отдал
Р. Торрес
Желтая карточка
Ресио
73'
70'
Замена
М. Кардона
️️️️
Р. Ибаньес
Замена
Ресио
️️️️
Х. Эрасо
67'
65'
Желтая карточка
Х. Монкайола
45'
+1
Желтая карточка
Р. Ибаньес
35'
Желтая карточка
Л. Авила
17'
Желтая карточка
Р. Торрес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
28
Родриго Тарин
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Осасуна
7
Хон Монкайола
ВР
23
Рубен
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
6
Ойер
ОП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Леганес
12
Хуан Сориано
ВР
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
36
Ресио
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
9
Сабин Мерино
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
23
Луис Переа
ОП
8
Фран Мерида
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
9
Хуан Вильяр
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
4-2-1-2
28
Тарин
33
Сильва
16
Росалес
5
Бустинса
22
Сиовас
21
Перес
14
Эрасо
14
Родригес
22
Брейтуэйт
21
Эн-Несири
4-1-2-1-1
7
Монкайола
22
Видаль
5
Гарсия
15
Эрнандес
2
Эступиньян
6
Ойер
20
Ибаньес
5
Брашанац
10
Торрес
6
Авила
16
Росалес
22
Наварро
22
Наварро
16
Росалес
14
Эрасо
36
Ресио
36
Ресио
14
Эрасо
5
Бустинса
11
Арнайц
11
Арнайц
5
Бустинса
6
Авила
23
Переа
23
Переа
6
Авила
5
Брашанац
16
Кастельяно
16
Кастельяно
5
Брашанац
20
Ибаньес
22
Кардона
22
Кардона
20
Ибаньес
Остались в запасе
Леганес
Осасуна
24
Айтор Руйбаль
ПВ
12
Хуан Сориано
ВР
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
1
Серхио Эррера
ВР
8
Фран Мерида
ЦП
9
Хуан Вильяр
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
24
Айтор Руйбаль
ПВ
12
Хуан Сориано
ВР
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
9
Сабин Мерино
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Эррера
ВР
8
Фран Мерида
ЦП
9
Хуан Вильяр
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Леганес - Осасуна
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Альберола Рохас
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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