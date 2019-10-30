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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Леганес
Реал - Леганес: обзор матча 30 октября 2019
Реал
30.10.2019, среда, 23:15
Испания. Примера, 11 тур
5 : 0
Завершен
Леганес
7'
Родриго
8'
Т. Кроос
24'
С. Рамос (П)
69'
К. Бензема (П)
90+1'
Л. Йович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Леганес
ГОЛ! 5:0!
Л. Йович
Пас отдал
Д. Карвахаль
90'
+1
84'
Желтая карточка
А. Руйбаль
ГОЛ с пенальти! 4:0!
К. Бензема
69'
Желтая карточка
Марсело
63'
52'
Желтая карточка
Х. Сильва
41'
Желтая карточка
У. Бустинса
24'
Желтая карточка
Х. Сориано
ГОЛ с пенальти! 3:0!
С. Рамос
24'
ГОЛ! 2:0!
Т. Кроос
Пас отдал
К. Бензема
8'
ГОЛ! 1:0!
Родриго
Пас отдал
К. Бензема
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
11
Родриго
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Леганес
12
Хуан Сориано
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
28
Родриго Тарин
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
17
Кристиан Ривера
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Реал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
20
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
12
Марсело
19
Варан
93
Рамос
14
Карвахаль
5
Каземиро
8
Вальверде
8
Кроос
10
Азар
11
Родриго
9
Бензема
3-2-1-1-2
12
Сориано
4
Омеруо
28
Тарин
5
Бустинса
33
Сильва
13
Родригес
17
Ривера
14
Родригес
22
Брейтуэйт
21
Эн-Несири
Остались в запасе
Реал
Леганес
23
Альфонсе Ареоля
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
20
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
24
Айтор Руйбаль
ПВ
25
Иван Куэльяр
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
20
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Остались в запасе
24
Айтор Руйбаль
ПВ
25
Иван Куэльяр
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Статистика матча Реал - Леганес
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Информация о матче
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