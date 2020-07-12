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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Валенсия
Леганес - Валенсия: обзор матча 12 июля 2020
Леганес
12.07.2020, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 36 тур
1 : 0
Завершен
Валенсия
18'
Р. Перес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Валенсия
Желтая карточка
Ресио
90'
+4
Желтая карточка
Ч. Авазим
90'
+2
87'
Замена
Р. Собрино
️️️️
К. Гамейро
Замена
Х. Авилес
️️️️
Б. Хиль
86'
Замена
Ресио
️️️️
Р. Перес
86'
Желтая карточка
А. Руйбаль
80'
74'
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
Г. Паулиста
Желтая карточка
Р. Меса
70'
64'
Замена
Д. Черышев
️️️️
Х. Коста
64'
Замена
А. Флоренци
️️️️
Д. Васс
Замена
Р. Меса
️️️️
М. Анхель Герреро
62'
59'
Пенальти не реализован!
Д. Парехо
Красная карточка
Х. Сильва
53'
46'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Ж. Кондогбиа
Замена
Б. Хиль
️️️️
К. Родригес
22'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Перес
18'
9'
Желтая карточка
Д. Васс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
28
Родриго Тарин
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
21
Рубен Перес
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Валенсия
1
Хауме
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Леганес
12
Хуан Сориано
ВР
35
Пабло Ломбо
ВР
28
Иван Лопес
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
36
Ресио
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
8
Александер Шимановски
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
39
Ману Гарридо
ЦФ
27
Рожер Ассале
ЦФ
19
Хавьер Авилес
ЦФ
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
7
Карлос Солер
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
3-3-1-1-1
25
Куэльяр
15
Авазим
22
Сиовас
33
Сильва
13
Родригес
10
Амаду
28
Тарин
21
Перес
24
Руйбаль
10
Герреро
3-1-3-1-2
1
Хауме
4
Дьякаби
3
Паулиста
24
Коста
13
Коклен
10
Васс
10
Парехо
19
Кондогбиа
11
Гедеш
9
Гамейро
9
Гомес
13
Родригес
17
Хиль
17
Хиль
13
Родригес
21
Перес
36
Ресио
36
Ресио
21
Перес
10
Герреро
16
Меса
16
Меса
10
Герреро
Хиль
19
Авилес
19
Авилес
Хиль
3
Паулиста
7
Кан Ин
7
Кан Ин
3
Паулиста
19
Кондогбиа
14
Торрес
14
Торрес
19
Кондогбиа
10
Васс
24
Флоренци
24
Флоренци
10
Васс
24
Коста
90
Черышев
90
Черышев
24
Коста
9
Гамейро
19
Собрино
19
Собрино
9
Гамейро
Остались в запасе
Леганес
Валенсия
28
Иван Лопес
ЦЗ
39
Ману Гарридо
ЦФ
12
Хуан Сориано
ВР
35
Пабло Ломбо
ВР
22
Марк Наварро
ПЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
8
Александер Шимановски
ЦП
27
Рожер Ассале
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
14
Тьерри Корреа
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
3
Адриан Герреро
ЛВ
24
Яспер Силлессен
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
7
Карлос Солер
ЦП
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Остались в запасе
28
Иван Лопес
ЦЗ
39
Ману Гарридо
ЦФ
12
Хуан Сориано
ВР
35
Пабло Ломбо
ВР
22
Марк Наварро
ПЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
8
Александер Шимановски
ЦП
27
Рожер Ассале
ЦФ
Остались в запасе
14
Тьерри Корреа
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
3
Адриан Герреро
ЛВ
24
Яспер Силлессен
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
7
Карлос Солер
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Статистика матча Леганес - Валенсия
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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