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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Атлетико
Леганес - Атлетико: обзор матча 25 августа 2019
Леганес
25.08.2019, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 2 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико
71'
Витоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Атлетико
90'
+1
Желтая карточка
Коке
Желтая карточка
Ю. Эн-Несири
90'
86'
Желтая карточка
Витоло
80'
Желтая карточка
М. Льоренте
Желтая карточка
Х. Сильва
73'
71'
ГОЛ! 0:1!
Витоло
Пас отдал
Ж. Феликс
62'
Желтая карточка
Т. Парти
52'
Желтая карточка
М. Эрмосо
Желтая карточка
Р. Росалес
34'
Желтая карточка
Х. Эрасо
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
12
Хуан Сориано
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
28
Родриго Тарин
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Тома Лемар
АП
79
Жоау Феликс
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Леганес
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
36
Ресио
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
3-2-3-2
12
Сориано
4
Омеруо
28
Тарин
16
Росалес
22
Сиовас
33
Сильва
14
Эрасо
21
Перес
16
Меса
22
Брейтуэйт
21
Эн-Несири
4-3-1-2
13
Облак
2
Триппьер
20
Хименес
15
Савич
22
Эрмосо
18
Парти
6
Коке
8
Ньигес
18
Лемар
21
Мората
79
Феликс
Остались в запасе
Леганес
Атлетико
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
36
Ресио
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Антонио Адан
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
7
Витоло
ЛВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
36
Ресио
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Остались в запасе
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Антонио Адан
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
7
Витоло
ЛВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Леганес - Атлетико
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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