Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Умар Хавсави - статистика

Завершил карьеру
27 сентября 1985 (40)
#4 | Защитник
184 см
Саудовская Аравия
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аль-Иттихад
13
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Иттихад
1 : 3
26.04.2024
Аль-Шабаб
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Хазм
2 : 3
20.04.2024
Аль-Иттихад
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Аль-Иттихад
0 : 0
05.04.2024
Аль-Таавун
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Ахли
1 : 0
01.04.2024
Аль-Иттихад
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Аль-Иттихад
3 : 1
29.03.2024
Аль-Фейха
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
08.03.2024
Аль-Охдуд
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
26.02.2024
Аль-Вахда
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
18.02.2024
Аль-Рияд
46' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Дамак
3 : 1
07.12.2023
Аль-Иттихад
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Аль-Иттихад
4 : 2
30.11.2023
Халидж
1' - 90'
52'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Иттифак
1 : 1
24.11.2023
Аль-Иттихад
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттихад
4 : 2
10.11.2023
Абха
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
1 : 0
03.11.2023
Аль-Иттихад
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Иттихад
2 : 2
26.10.2023
Аль-Хазм
1' - 46'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Таавун
1 : 1
20.10.2023
Аль-Иттихад
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Фейха
0 : 0
29.09.2023
Аль-Иттихад
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
21.09.2023
Аль-Фат
75' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Охдуд
0 : 1
14.09.2023
Аль-Иттихад
90' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Иттихад
3 : 4
01.09.2023
Аль-Хиляль
1' - 82'
41'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Вахда
0 : 3
28.08.2023
Аль-Иттихад
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Рияд
0 : 4
24.08.2023
Аль-Иттихад
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
19.08.2023
Аль-Таи
1' - 90'
34'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Вагнер Лав назвал условие, при котором он бы не покинул ЦСКА
16:59
«Реал» претендует на шесть футболистов «Манчестер Сити»
16:48
2
ВидеоСафонов поговорил с Мостовым на французском языке
16:29
1
19-летний Ямаль: «Я уже не первый год играю на уровне обладателя «Золотого мяча»
16:16
Генич объяснил, почему «Спартак» не стал возвращать Дзюбу
15:58
3
Заявление «Ростова» о назначении Кириченко
15:47
1
«Ростов» определился с новым тренером
15:29
4
Назначен неожиданный комментатор на матчи сборной России
15:12
8
Ямаль раскрыл детали общения с Месси после финала ЧМ-2026
14:45
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+