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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Вахда - Аль-Иттихад
Аль-Вахда - Аль-Иттихад: обзор матча 28 августа 2023
Аль-Вахда
28.08.2023, понедельник, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 3
Завершен
Аль-Иттихад
63'
Ромариньо
67'
Жота
73'
И. Коронадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Вахда - Аль-Иттихад
Замена
Я. Наджи
️️️️
А. Аль-Кахтани
89'
85'
Замена
А. Камара
️️️️
Ромариньо
76'
Замена
М. Аль-Олаян
️️️️
М. Шанкити
76'
Замена
С. Джамаан Аль-Амри
️️️️
И. Коронадо
73'
ГОЛ! 0:3!
И. Коронадо
Пас отдал
Ромариньо
69'
Желтая карточка
А. Хамдалла
Замена
О. Игало
️️️️
И. Хавсави
69'
Замена
А. Аль-Бухари
️️️️
Х. Аль-Гамди
69'
Замена
С. Акуз
️️️️
А. Нур
69'
67'
ГОЛ! 0:2!
Жота
Пас отдал
И. Коронадо
63'
ГОЛ! 0:1!
Ромариньо
Пас отдал
Н. Канте
Желтая карточка
Анселмо
45'
+6
Желтая карточка
А. Нур
45'
+5
42'
Замена
Жота
️️️️
К. Бензема
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Вахда
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
2
Саид Аль-Мовалад
ЦЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
4
Валид Бакшвин
ЦЗ
27
Ислам Хавсави
ЦЗ
12
Абдулкарим Аль-Кахтани
ЦП
24
Абдулазиз Нур
ЦП
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
90
Хаззаа Аль-Гамди
ЦФ
87
Анселмо
ЦФ
Аль-Иттихад
43
Марсело Гроэ
ВР
24
Ахмед Бамсауд
ЛЗ
4
Умар Хавсави
ЦЗ
20
Ахмед Шарахили
ЦЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Фабиньо
ОП
77
Игор Коронадо
АП
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
7
Ромариньо
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Аль-Вахда
21
Айман Аль-Хуссейни
ВР
3
Абдулела Аль-Бухари
ЦЗ
38
Наиф Кирейри
ЦЗ
18
Абдулрахман Аль-Хаджри
ЦЗ
87
Саттам Аль-Тумбукти
ЦП
20
Жабер Нассер Асири
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
80
Яхья Наджи
ЦФ
11
Султан Акуз
ЦФ
Аль-Иттихад
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
2
Закария Хавсави
ЦЗ
33
Мадалла Аль-Олаян
ПЗ
7
Жота
ЛВ
11
Салех Джамаан Аль-Амри
ЛВ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
22
Марван Аль-Сахафи
АП
29
Фарха Аль-Шамрани
АП
70
Аруне Камара
ЦФ
4-4-2
13
Аттие
2
Аль-Мовалад
4
Бакшвин
27
Хавсави
5
Эль-Ямик
12
Аль-Кахтани
18
Аль-Хаджи
76
Файр
24
Нур
87
Анселмо
90
Аль-Гамди
4-2-1-3
43
Гроэ
13
Шанкити
4
Хавсави
20
Шарахили
24
Бамсауд
91
Канте
6
Фабиньо
77
Коронадо
9
Бензема
7
Ромариньо
9
Хамдалла
90
Аль-Гамди
3
Аль-Бухари
3
Аль-Бухари
90
Аль-Гамди
27
Хавсави
9
Игало
9
Игало
27
Хавсави
12
Аль-Кахтани
80
Наджи
80
Наджи
12
Аль-Кахтани
24
Нур
11
Акуз
11
Акуз
24
Нур
13
Шанкити
33
Аль-Олаян
33
Аль-Олаян
13
Шанкити
9
Бензема
7
Жота
7
Жота
9
Бензема
77
Коронадо
11
Аль-Амри
11
Аль-Амри
77
Коронадо
7
Ромариньо
70
Камара
70
Камара
7
Ромариньо
Остались в запасе
Аль-Вахда
Аль-Иттихад
21
Айман Аль-Хуссейни
ВР
38
Наиф Кирейри
ЦЗ
18
Абдулрахман Аль-Хаджри
ЦЗ
87
Саттам Аль-Тумбукти
ЦП
20
Жабер Нассер Асири
ЦФ
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
2
Закария Хавсави
ЦЗ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
22
Марван Аль-Сахафи
АП
29
Фарха Аль-Шамрани
АП
Остались в запасе
21
Айман Аль-Хуссейни
ВР
38
Наиф Кирейри
ЦЗ
18
Абдулрахман Аль-Хаджри
ЦЗ
87
Саттам Аль-Тумбукти
ЦП
20
Жабер Нассер Асири
ЦФ
Остались в запасе
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
2
Закария Хавсави
ЦЗ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
22
Марван Аль-Сахафи
АП
29
Фарха Аль-Шамрани
АП
Статистика матча Аль-Вахда - Аль-Иттихад
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Иттифак
2 : 1
26.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Вахда
1 : 1
21.05.2025
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Кадисия
3 : 1
15.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Вахда
1 : 0
10.05.2025
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 2
01.05.2025
Аль-Вахда
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттихад
1 : 0
27.11.2026
Неом
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.11.2026
Пахтакор
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Иттихад
1 : 4
02.11.2026
Аль-Айн
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Абха
1 : 1
30.10.2026
Аль-Иттихад
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Нефтчи
1 : 2
26.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.10.2026
Аль-Дирия
Информация о матче
Стадион:
Кинг Абдул Азиз
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