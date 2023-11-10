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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Иттихад - Абха
Аль-Иттихад - Абха: обзор матча 10 ноября 2023
Аль-Иттихад
10.11.2023, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
4 : 2
Завершен
Абха
38'
К. Бензема (П)
54'
И. Коронадо
67'
К. Бензема
69'
К. Бензема
51'
К. Токо Экамби
85'
Ф. Мохаммед Аль-Джумаия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Иттихад - Абха
Желтая карточка
М. Аль-Сахафи
90'
+3
86'
Замена
У. Матич
️️️️
С. Аль-Кумейзи
85'
ГОЛ! 4:2!
Ф. Мохаммед Аль-Джумаия
Замена
А. Аль-Обуд
️️️️
И. Коронадо
83'
Замена
Ф. Аль-Шамрани
️️️️
Н. Канте
73'
71'
Замена
А. Аль-Шаммери
️️️️
М. Аль-Кунайдыри
ГОЛ! 4:1!
К. Бензема
Пас отдал
И. Коронадо
69'
ГОЛ! 3:1!
К. Бензема
Пас отдал
И. Коронадо
67'
Желтая карточка
Х. Кадеш
65'
ГОЛ! 2:1!
И. Коронадо
Пас отдал
К. Бензема
54'
51'
ГОЛ! 1:1!
К. Токо Экамби
Замена
С. Аль-Манхали
️️️️
А. Бамсауд
46'
41'
Желтая карточка
С. Натик
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Бензема
38'
Замена
М. Аль-Сахафи
️️️️
Ромариньо
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттихад
43
Марсело Гроэ
ВР
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
24
Ахмед Бамсауд
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Файсал Аль-Гамди
ОП
77
Игор Коронадо
АП
9
Карим Бензема
(К)
ЦФ
7
Ромариньо
ЦФ
Абха
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
12
Мохаммед Аль-Кунайдыри
ЛЗ
4
Саад Натик
ЦЗ
38
Фабиан Ногера
ЦЗ
17
Салех Аль-Кумейзи
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
21
Закария Аль-Судани
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
18
Саад Бгуир
(К)
АП
14
Фахад Мохаммед Аль-Джумаия
ПВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Аль-Иттихад
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
4
Умар Хавсави
ЦЗ
12
Турки Аль-Жаади
ЦП
29
Фарха Аль-Шамрани
АП
22
Марван Аль-Сахафи
АП
24
Абдулрахман Аль-Обуд
ПВ
90
Талаль Хаджи
ЦФ
Абха
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
24
Мохаммед Аль-Уфи
ЦЗ
6
Ахмад Аль-Хбеаб
ЦЗ
8
Абдулелах Аль-Шаммери
ЦП
22
Урош Матич
ЦП
88
Саад Аль-Салули
ЦП
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦФ
71
Ахмед Абду
ЦФ
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
4-3-1-2
43
Гроэ
24
Бамсауд
15
Кадеш
5
Фелипе
13
Шанкити
6
Фабиньо
91
Канте
8
Аль-Гамди
77
Коронадо
7
Ромариньо
9
Бензема
4-2-3-1
16
Тэтэрушану
17
Аль-Кумейзи
4
Натик
38
Ногера
12
Аль-Кунайдыри
21
Аль-Судани
20
Крыховяк
14
Аль-Джумаия
18
Бгуир
40
Камано
9
Экамби
24
Бамсауд
25
Аль-Манхали
25
Аль-Манхали
24
Бамсауд
91
Канте
29
Аль-Шамрани
29
Аль-Шамрани
91
Канте
7
Ромариньо
22
Аль-Сахафи
22
Аль-Сахафи
7
Ромариньо
77
Коронадо
24
Аль-Обуд
24
Аль-Обуд
77
Коронадо
12
Аль-Кунайдыри
8
Аль-Шаммери
8
Аль-Шаммери
12
Аль-Кунайдыри
17
Аль-Кумейзи
22
Матич
22
Матич
17
Аль-Кумейзи
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Абха
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
4
Умар Хавсави
ЦЗ
12
Турки Аль-Жаади
ЦП
90
Талаль Хаджи
ЦФ
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
24
Мохаммед Аль-Уфи
ЦЗ
6
Ахмад Аль-Хбеаб
ЦЗ
88
Саад Аль-Салули
ЦП
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦФ
71
Ахмед Абду
ЦФ
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Остались в запасе
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
4
Умар Хавсави
ЦЗ
12
Турки Аль-Жаади
ЦП
90
Талаль Хаджи
ЦФ
Остались в запасе
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
24
Мохаммед Аль-Уфи
ЦЗ
6
Ахмад Аль-Хбеаб
ЦЗ
88
Саад Аль-Салули
ЦП
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦФ
71
Ахмед Абду
ЦФ
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Статистика матча Аль-Иттихад - Абха
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттихад
1 : 0
27.11.2026
Неом
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.11.2026
Пахтакор
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Иттихад
1 : 4
02.11.2026
Аль-Айн
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Абха
1 : 1
30.10.2026
Аль-Иттихад
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Нефтчи
1 : 2
26.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.10.2026
Аль-Дирия
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Таавун
- : -
03.12.2026
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Абха
0 : 1
26.11.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Абха
1 : 1
30.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Абха
0 : 1
27.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Неом
2 : 0
24.10.2026
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Кадисия
2 : 1
16.10.2026
Абха
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бартон
(Санта-Ана)
Стадион:
Кинг Абдулла Спортс Сити
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